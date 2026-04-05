Trabzonspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi, Trabzonspor anons yaptı mı, anons yapılrsa kural ihlali olur mu?

Süper Lig'in nefes kesen mücadelesi Trabzon spor - Galatasaray derbisi, sahadaki futboldan çok kural hatası ve maçın tekrarı iddialarıyla konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada yayılan "Trabzon spor anons yaptı" iddiaları, futbolseverleri ikiye bölerken "Anons yapılması kural ihlali sayılır mı?" sorusu uzmanlar tarafından mercek altına alındı.

STADYUM ANONS SİSTEMİNDE TARAFSIZLIK İLKESİ İHLAL Mİ EDİLDİ?

Derbi mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, Trabzon spor stadyum yönetiminin gerçekleştirdiği anonslar sosyal medyada büyük tepki topladı. Taraftarlar ve spor hukukçuları, yapılan bu anonsun oyunun doğal akışına müdahale edip etmediğini tartışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre, maçın sonucunu doğrudan etkileyecek bir "kural hatası" tespit edilmesi durumunda ciddi kararlar alınabilir.

Talimatlara göre bu sistemlerin tamamen tarafsız bir şekilde yönetilmesi zorunlu. Eğer bu durum bir disiplin suçundan öte "oyun kuralı ihlali" olarak tescil edilirse, yaptırımlar çok daha ağır olabilir.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI TEKRAR EDİLECEK Mİ?

Puan cetvelini ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan bu belirsizlik süreci için henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.