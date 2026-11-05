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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya temsilcisi Freiburg'u sahasında ağırlayacak. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen bordo-mavililerin kritik karşılaşmasının oynanacağı stat ve maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Freiburg maçı nerede, hangi statta oynanacak? İşte karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve maç bilgileri.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Freiburg arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, Trabzon'da oynanacak. Bordo-mavili ekip, Alman temsilcisini kendi sahasında konuk edecek.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI HANGİ STATTA?

Trabzonspor-Freiburg karşılaşmasına Papara Park ev sahipliği yapacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde bulunan stadyumda oynanacak mücadele, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasındaki Trabzonspor-Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.