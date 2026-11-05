Trabzonspor Freiburg ilk 11'ler açıklandı! SON DAKİKA Trabzonspor Freiburg maç kadrosunda kimler var?

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Teknik direktör Thomas Reis, Freiburg karşısında sakatlıklar nedeniyle eksik bir kadroyla mücadele edecek. İşte Trabzonspor ve Freiburg'un ilk 11'leri ve maç kadrosuna dair son gelişmeler.

TRABZONSPOR FREIBURG İLK 11'LER AÇIKLANDI

Trabzonspor Freiburg maçının ilk 11'leri, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 1 saat kala açıklandı.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ



FREIBURG'UN İLK 11'İ



TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Freiburg maçı öncesinde sakatlık sorunu yaşanıyor. Franculino, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi ve kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sidny Lopes Cabral ise kırmızı kart cezası nedeniyle takımdan uzak kalacak. Aral Şimşir'in durumu da belirsiz. Teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde yaptığı açıklamada sakatlıklardan dolayı hücumda yalnızca birkaç oyuncusunun bulunduğunu söyledi.

FREIBURG'DA EKSİKLER

Freiburg'da Florent Muslija çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Milli futbolcu Berkay Yılmaz ile Philipp Treu ve Lukas Kübler'in durumu ise belirsiz.

TRABZONSPOR FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Freiburg maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşaması kapsamında Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.