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Trabzonspor Eyüpspor maçı, bugün 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maç, Digiturk'te 77. kanal ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden izlenebilecek. Trabzonspor Eyüpspor maçı hangi kanalda, Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, maç şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının yayın bilgileri, kanal numaraları ve tüm detaylar.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trabzonspor maçını beIN SPORTS 1 veriyor. Trendyol Süper Lig'in yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşma bu kanaldan canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Trabzonspor Eyüpspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınlarına TOD aboneliğiyle internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI TOD'DAN İZLENİR Mİ?

TOD, beIN SPORTS'un internet üzerinden yayın yapan dijital platformu. Trabzonspor Eyüpspor maçı, TOD aboneliğiyle akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak izlenebilecek. Kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesiyle izleme deneyimi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.