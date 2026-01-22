Haberler

Torreira sakatlandı mı, Torreira kaç maç yok, ne zaman dönecek?

Torreira sakatlandı mı, Torreira kaç maç yok, ne zaman dönecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray forması giyen Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, Atletico Madrid karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Mücadelenin 88. dakikasında oyundan çıkan Torreira'nın yerine İlkay Gündoğan dahil oldu.

Atletico Madrid maçında sakatlanarak kenara gelen Lucas Torreira'nın durumu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli futbolcunun sakatlığının ciddiyetini, kaç karşılaşmada forma giyemeyeceğini ve sahalara ne zaman döneceğini araştırıyor.

TORREIRA SAKATLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanya'nın güçlü temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadelenin son bölümünde sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira'nın yaşadığı sakatlık tribünlerde kısa süreli bir sessizliğe neden oldu.

BİR POZİSYON SONRASI KENDİNİ YERE BIRAKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray yarı sahasında yaşanan bir pozisyonun ardından Lucas Torreira kendini yere bıraktı. Oyuncunun acı içinde kalması üzerine hakem oyunu durdururken, sağlık ekibi hızla sahaya girdi.

SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ AMA DEVAM EDEMEDİ

Saha içinde yapılan ilk kontrollerin ardından Torreira'nın oyuna devam edemeyeceği netleşti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, tedavinin ardından kenara alındı ve teknik heyet zorunlu değişikliğe gitti.

İLKAY GÜNDOĞAN OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yerine mücadelenin 88. dakikasında İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın kalan dakikalarında orta sahada görev aldı.

SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU

Lucas Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin maç sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar gelişmeleri yakından takip ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

Trump, Grönland ile ilgili ilk isteğini aldı
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha

Sındırgı'da yine deprem fırtınası! İlçe beşik gibi sallanıyor
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim

Suriye'de YPG yenilince, Barzani soluğu Papa'nın yanında aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

Seslerden tedirgin oldu, görür görmez tüfeğini doğrulttu
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

Seslerden tedirgin oldu, görür görmez tüfeğini doğrulttu
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var

Tiryakilere kötü haber! Sigara yasağının kapsamı genişliyor
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek