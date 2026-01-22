Torreira sakatlandı mı, Torreira kaç maç yok, ne zaman dönecek?

Atletico Madrid maçında sakatlanarak kenara gelen Lucas Torreira'nın durumu merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli futbolcunun sakatlığının ciddiyetini, kaç karşılaşmada forma giyemeyeceğini ve sahalara ne zaman döneceğini araştırıyor.

TORREIRA SAKATLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İspanya'nın güçlü temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadelenin son bölümünde sarı-kırmızılı ekipte Lucas Torreira'nın yaşadığı sakatlık tribünlerde kısa süreli bir sessizliğe neden oldu.

BİR POZİSYON SONRASI KENDİNİ YERE BIRAKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray yarı sahasında yaşanan bir pozisyonun ardından Lucas Torreira kendini yere bıraktı. Oyuncunun acı içinde kalması üzerine hakem oyunu durdururken, sağlık ekibi hızla sahaya girdi.

SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALE ETTİ AMA DEVAM EDEMEDİ

Saha içinde yapılan ilk kontrollerin ardından Torreira'nın oyuna devam edemeyeceği netleşti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, tedavinin ardından kenara alındı ve teknik heyet zorunlu değişikliğe gitti.

İLKAY GÜNDOĞAN OYUNA GİRDİ

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yerine mücadelenin 88. dakikasında İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın kalan dakikalarında orta sahada görev aldı.

SAĞLIK DURUMU MERAK KONUSU

Lucas Torreira'nın sağlık durumuna ilişkin maç sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması beklenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar gelişmeleri yakından takip ediyor.