Torreira Gençlerbirliği Galatasaray maçında neden yok, Torreira sakat mı, cezalı mı?

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Torreira Gençlerbirliği - Galatasaray maçında cezası nedeniyle yer almıyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu, gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı ceza yüzünden Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede takımını yalnız bırakacak. Galatasaray'da Lesley Ugochukwu da aynı nedenle forma giyemeyecek, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da oynaması beklenmiyor. Torreira'nın yerine kim oynayacak? Tüm detaylar haberimizde…

TORREIRA NEDEN YOK?

Lucas Torreira, Gençlerbirliği - Galatasaray maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uruguaylı futbolcu, gördüğü kırmızı kartın ardından aldığı ceza nedeniyle Ankara deplasmanında takımının kadrosunda yer almayacak.

TORREIRA SAKAT MI?

Hayır. Lucas Torreira'nın Gençlerbirliği karşılaşmasında oynamamasının nedeni bir sakatlık değil. Uruguaylı oyuncunun herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor ve maçı yalnızca cezası nedeniyle kaçıracak.

TORREIRA CEZALI MI?

Evet. Torreira, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak. Cezası sona erdiğinde Uruguaylı orta saha oyuncusunun yeniden kadroya dönmesi bekleniyor.

UGOCHUKWU DA CEZALI

Galatasaray'da Gençlerbirliği deplasmanı öncesindeki tek cezalı isim Torreira değil. Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu da kırmızı kart cezası nedeniyle Ankara'daki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun da maçta oynaması beklenmiyor.

TORREIRA'NIN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Torreira'nın yokluğunda orta sahada Mario Lemina'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Gabonlu futbolcuya orta alanda Gabriel Sara'nın eşlik etmesi, hücum arkasında ise Batrakov'un görev alması öngörülüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un ayrıca savunmada da değişikliğe gitmesi, Barış Alper Yılmaz'ı asıl mevkisi olan sol kanatta değerlendirip sağ bekte Roland Sallai'ye görev vermesi bekleniyor.

OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNÜYOR

Galatasaray'da cezasını tamamlayan Teknik Direktör Okan Buruk, Gençlerbirliği karşısında yeniden kulübedeki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 yenilmesinin ardından Ankara'dan galibiyetle dönerek ligdeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara'daki Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek, Coşkunses'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Hüseyin Aylak yapacak.

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, Uruguaylı defansif orta saha oyuncusu. Daha önce Arsenal, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi kulüplerde forma giyen Torreira, 2022 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Top kazanma becerisi ve oyun disipliniyle tanınan Torreira, sarı-kırmızılıların orta sahadaki en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.