Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli?

MotoGP ve Superbike dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Toprak Razgatlıoğlu, son dönemdeki performansıyla yeniden gündeme geldi. Dünya şampiyonluklarıyla Türk spor tarihine geçen başarılı motosikletçinin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve motor sporlarında nasıl bir başarı hikâyesi yazdı?

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, Türk motosiklet yarışçısıdır. Dünya motosiklet sporlarının en önemli isimleri arasında gösterilen Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla adını uluslararası arenada duyurdu. Türk motosiklet efsanesi Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen sporcu, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında Superbike Dünya Şampiyonu olarak büyük başarılara imza attı. 2026 sezonunda ise MotoGP'de Pramac Yamaha adına yarışarak MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sürücü oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU NERELİ?

Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Türk motosiklet dünyasının önemli isimlerinden biri olan sporcu, çocuk yaşlardan itibaren motosiklet sporuyla ilgilenmeye başladı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU’NUN KARİYERİ

Toprak Razgatlıoğlu motosiklet kariyerine küçük yaşlarda başladı. 16 yaşındayken İstanbul Park'ta pist rekoru kırarak Türkiye şampiyonu oldu. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta yarıştı. 2015 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nı kazanarak dikkat çekti.

2018 yılında Superbike Dünya Şampiyonası'nda Kawasaki takımıyla mücadele etmeye başlayan Razgatlıoğlu, 2020 yılında Yamaha'ya transfer oldu. 2021 sezonunda dünya şampiyonu olarak Superbike tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu unvanını elde etti. 2024 yılında BMW Motorrad takımına katılan milli sporcu, aynı sezon markaya ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. 2025 yılında da şampiyon olarak kariyerindeki üçüncü Superbike Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti.

2026 sezonunda MotoGP'ye geçiş yapan Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımında yarışmaya başladı. Böylece MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sürücü olarak Türk motor sporları tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı.