Tolga Akış gözaltına mı alındı, neden? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına mı alındı?

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınması müzik dünyasında gündem oldu. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında çeşitli suçlamalarla işlem başlatılırken, "Tolga Akış neden gözaltına alındı?", "Hangi suçlamalar yöneltiliyor?" ve "Tolga Akış serbest bırakıldı mı?" soruları yanıt arıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOLGA AKIŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akış'ın gözaltına alınmasıyla ilgili gelişme 27 Ağustos 2026 tarihinde gündeme geldi.

TOLGA AKIŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Akış hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında olduğu aktarıldı.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak biliniyor. Müzik ve eğlence sektöründe menajerlik faaliyetleri yürüten Akış, Manifest grubunun kariyer ve organizasyon süreçlerinde görev alan isim olarak tanınıyor. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi.