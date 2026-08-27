Haberler

Tolga Akış gözaltına mı alındı, neden? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına mı alındı?

Tolga Akış gözaltına mı alındı, neden? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına mı alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tolga Akış gözaltına mı alındı, neden? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına mı alındı? soruları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından gündeme geldi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olan Akış hakkında yürütülen soruşturmanın ayrıntıları merak edilirken, gözaltı kararının nedeni araştırılıyor. Peki, Tolga Akış gözaltına mı alındı, neden? Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına mı alındı?

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış'ın gözaltına alınması müzik dünyasında gündem oldu. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında çeşitli suçlamalarla işlem başlatılırken, "Tolga Akış neden gözaltına alındı?", "Hangi suçlamalar yöneltiliyor?" ve "Tolga Akış serbest bırakıldı mı?" soruları yanıt arıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOLGA AKIŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akış'ın gözaltına alınmasıyla ilgili gelişme 27 Ağustos 2026 tarihinde gündeme geldi.

TOLGA AKIŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolga Akış hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında olduğu aktarıldı.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak biliniyor. Müzik ve eğlence sektöründe menajerlik faaliyetleri yürüten Akış, Manifest grubunun kariyer ve organizasyon süreçlerinde görev alan isim olarak tanınıyor. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

Ağabey-kardeş yan yana uğurlandı: Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler