2026 yılı TOKİ kura takvimi doğrultusunda bugünkü çekilişler başarıyla tamamlandı. Şanslı adayların belirlenmesinin ardından, isimlerin ilan edileceği dijital platformlarda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Başvuru sahipleri, "TOKİ kura sonucu sorgulama linki ve TOKİ sonuç öğrenme sayfası açıldı mı?" araştırmasını yaparken, kurumdan beklenen açıklama geldi. e-Devlet kapısı ve TOKİ resmi web sitesi üzerinden erişime açılan paneller sayesinde asil ve yedek hak sahipleri anlık olarak görüntülenebiliyor. İşte 100 bin konut projesinde şanslı isimlerin tam listesi...

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA LİNKİ VE TOKİ SONUÇ ÖĞRENME SAYFASI AÇILDI MI?

Milyonlarca vatandaşın katılım sağladığı sosyal konut projesinde bugünkü çekilişler tamamlandı ancak isim listeleri hakkında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kullanıcıların arama motorlarında sıkça sorguladığı "TOKİ kura sonucu sorgulama linki ve TOKİ sonuç öğrenme sayfası açıldı mı?" sorusu için henüz sistemler tam kapasiteyle güncellenmedi. Noter onay süreci devam ettiği için kesinleşmiş isim listelerinin sisteme düşmesi zaman alabiliyor.

TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

TOKİ kura çekimleri canlı yayında izlenebilse de, resmi sonuçların sorgulanabilmesi için noter tutanaklarının sisteme işlenmesi gerekiyor. Genellikle çekilişin yapıldığı günün akşam saatlerinde veya en geç ertesi sabah e-Devlet üzerinden sonuçlara erişim sağlanabiliyor. Henüz resmi liste yüklenmemiş olsa da, vatandaşların periyodik olarak sorgulama kanallarını kontrol etmesi öneriliyor.

E-DEVLET TOKİ SONUÇ ÖĞRENME SAYFASI SORGULAMA ADIMLARI

Sistem açıldığında, TOKİ kura sonucu sorgulama linki üzerinden şu adımları izleyerek durumunuzu öğrenebilirsiniz:

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama kısmına "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın.

Sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda, başvurmuş olduğunuz proje için "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" ibaresini görebileceksiniz.

RESMİ LİSTELER İÇİN NOTER ONAYI BEKLENİYOR

Canlı yayında ismi okunan vatandaşlar "Asil Hak Sahibi" sayılsa da, resmiyet kazanması için noter huzurunda düzenlenen tutanakların TOKİ veri tabanına aktarılması şarttır. TOKİ sonuç öğrenme sayfası üzerinde yoğunluk yaşanmaması adına, listeler belirli aralıklarla güncellenmektedir. Eğer sorgulama yaptığınızda "Kayıt bulunamadı" uyarısı alıyorsanız, bu durum sonuçların henüz sisteme yüklenmediği anlamına gelir; ilerleyen saatlerde tekrar denemeniz faydalı olacaktır.

İSTANBUL VE BÜYÜKŞEHİR KURA TAKVİMİNDE SON DURUM

Nisan ayı sonuna doğru başlayacak olan İstanbul kuraları öncesinde, mevcut illerdeki çekiliş sonuçları titizlikle sisteme işleniyor. Hak sahipliği kazananların sözleşme imzalama süreci, peşinat ödemeleri ve taksit takvimi ise resmi sonuç listelerinin ilan edilmesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.