Türkiye genelinde 500 bin konutluk sosyal konut projesi kapsamında İstanbul, en yoğun başvuru alan illerden biri olarak öne çıkıyor. İstanbul için planlanan 100 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. İşte TOKİ İstanbul kura süreciyle ilgili tüm ayrıntılar ve başvuru listelerine dair güncel bilgiler. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi bu hafta mı? İstanbul TOKİ kurası ne zaman? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ BU HAFTA MI?

TOKİ’nin İstanbul etabına ilişkin kura çekiminin, bayramdan sonraki hafta olan 23–27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak gecikmeler yaşandı.

Türkiye genelinde 500 bin konutluk projenin İstanbul ayağı, 100 bin konutluk yoğun başvuru nedeniyle özel bir takvim ile yürütülüyor. Bakan Murat Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre, kura çekimi ile ilgili resmi program, yer ve saat bilgisi duyurulduğunda tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece hak sahipleri, süreci adım adım takip edebilecek.

İstanbul’daki sosyal konutlar hangi ilçelerde inşa edileceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu bilgi geldiğinde, hak sahiplerine ve başvuru sahiplerine yönlendirme sağlanacak.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi ile ilgili resmi duyuru yapıldığında, hak sahiplerinin listesi ve kura detayları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Böylece vatandaşlar, hangi gün ve saatte kura çekileceğini öğrenebilecek.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU KABUL VE RET LİSTESİ

İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Kura öncesi hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla, başvuruları kabul edilen ve reddedilen vatandaşların listesi yayımlandı.

Başvuruların değerlendirilmesinde öncelik verilen kategoriler şunlardır:

Şehit aileleri

Gaziler

Emekliler

Engelliler

Gençler

Üç ve üzeri çocuğa sahip aileler

Diğer uygun kategori başvuruları

Başvuru kabul ve ret listeleri, TOKİ’nin resmi internet sitesinde erişime açıldı. Hak sahipliği uygun bulunan başvuruların detaylarına buradan ulaşılabilir: TOKİ İstanbul Konut Başvurusu Kabul Edilenler Listesi