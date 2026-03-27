Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekilişine yönelik merak giderek büyüyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı kesin tarihi ve takvimi takip ediyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, tarihi belli oldu mu, bu hafta mı? TOKİ İstanbul kura tarihi neden açıklanmadı? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Resmi kurumların açıklamalarına göre TOKİ İstanbul kura çekiminin Ramazan Bayramı sonrası hafta içinde yani 23–27 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu tarih aralığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağı öngörülen kura çekilişi için ön görülen kritik dönem olarak işaret ediliyor. Ancak kura çekiminin hangi gün, nerede ve saat kaçta yapılacağına dair henüz TOKİ tarafından net bir açıklama gelmedi.

TOKİ’nin kuraya ilişkin kesin programı ve canlı yayın bilgisi açıklandığında hak sahiplerine yönelik duyuru hem e-Devlet hem de TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden yayımlanacak.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELİRLENDİ Mİ, BU HAFTA MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarında, İstanbul kura çekiminin bayram sonrasında hız kazanacağı ve Mart ayının son haftasında yapılacağı vurgulandı. Fakat 21–27 Mart takvimi resmi olarak duyurulmadı ve kura tarihinin netleştiğine dair kurumdan açıklama bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ NEDEN AÇIKLANMADI?

TOKİ İstanbul kura tarihi neden açıklanmadı? sorusu, milyonlarca başvuru sahibinin gündeminde. Bunun arkasındaki temel nedenler şöyle açıklanıyor:

Resmî Onay ve Program Planlaması

Kura çekilişlerinin yapılacağı günün resmi takvimi, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından onaylanmadan ilan edilmemesi alışılmış bir prosedürdür. İstanbul gibi büyük ve kritik bir proje aşaması için organizasyon ve program koordinasyonu tamamlanmadan duyuru yapılması beklenmiyor.

Katılımcı Profili ve Hak Sahipliği Sürecinin Tamamlanması

Başvuru değerlendirme süreci farklı kategorilerde (şehit aileleri, gaziler, engelliler, gençler vb.) yürütüldüğü için hak sahipliği listelerinin resmi olarak netleşmesi zaman aldı. Bu tamamlanmadan kura tarihinin ilan edilmemesi, sürecin adil ve eksiksiz yürütülmesi yönünde alınan bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Resmî Açıklama Zamanlaması

Kura tarihleri ile birlikte yer, saat ve program duyurusu yapılacağından, TOKİ ve Bakanlık yetkilileri tarihin açıklanmasını bu ayrıntılar netleştikten sonra yapmayı tercih ediyor.

Sonuç olarak tarih açıklanmadığı için doğrudan bir gecikmeden değil, sürecin bütüncül biçimde tamamlanması ve sonuçların net, eksiksiz bir şekilde paylaşılması hedefleniyor.