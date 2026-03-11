TOKİ İstanbul engelli kura listesi (TAM İSİM LİSTESİ) TOKİ İstanbul engelli kura listesine nereden bakılır?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Özellikle engelli kategorisinden başvuru yapan vatandaşlar, kendi isimlerinin kura çekimine dahil olup olmadığını öğrenmek için TOKİ İstanbul engelli kura listesine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, TOKİ İstanbul engelli kura listesine nereden bakılır? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL ENGELLİ KURA LİSTESİNE NEREDEN BAKILIR?

TOKİ İstanbul engelli kura listesine erişmek için resmi adımlar oldukça basittir. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan listeleri kontrol ederek, kendi isimlerinin yer alıp almadığını görebilir.

TOKİ Resmi Sitesine Giriş: TOKİ Resmi Sitesi üzerinden "Sosyal Konut Projeleri" bölümüne gidin.

Kura Sonuçları Sayfası: İstanbul özelinde yapılan kura çekimlerinin sonuçlarının yayımlandığı alanı seçin.

Engelli Kategori Seçimi: Kura listeleri arasında engelli kategorisini seçin ve adınızı aratın.

PDF ve Tam Liste: TOKİ, listeyi PDF formatında paylaşmaktadır. Dosyayı indirip kontrol etmek, başvuru sahipleri için daha hızlı bir erişim sağlar.

Bu sayede, engelli başvuru sahipleri, İstanbul'daki sosyal konut projesinde hak sahibi olup olmadıklarını rahatlıkla öğrenebilir.

TOKİ İSTANBUL ENGELLİ KURA LİSTESİ (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ İstanbul engelli kategori kura listesi, başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı tam listeyi içermektedir. Bu liste, adları kura çekimine katılacak hak sahipleri arasında olup olmadığını doğrulamak isteyen vatandaşlar için hazırlanan resmi kaynaktır.

TOKİ İSTANBUL ENGELLİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!