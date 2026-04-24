TOKİ iadesi 5 bin TL ne zaman geri ödenir, TOKİ para iadesi iadesi ne zaman hesaba yatar, hangi bankaya yatar?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde kura heyecanı yerini iade sürecine bıraktı. Başvurusu geçersiz sayılan veya kurada asil/yedek listeye giremeyen vatandaşlar, "Toki para iadesi hangi bankaya yatar?" sorusunun cevabını merak ediyor. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın (Halkbank veya Ziraat Bankası) ATM, mobil şube veya internet bankacılığı kanalları üzerinden kolayca yapılabiliyor. Özellikle Halkbank’ın kurduğu özel iade ekranı sayesinde şubeye gitmeden iade talebi oluşturmak mümkün. İşte TOKİ 5 bin TL para iadesi süreci ve ödeme takvimi hakkında tüm merak edilenler...

TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NE ZAMAN YATAR? 2026 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EKRANI VE BANKA LİSTESİ

TOKİ sosyal konut projesi kura çekilişleri tamamlanırken, hak sahibi olamayan binlerce vatandaşın gözü kulağı geri ödemelere çevrildi. Vatandaşlar arama motorlarında yoğun bir şekilde "TOKİ iadesi 5 bin TL ne zaman geri ödenir?" ve "TOKİ para iadesi hangi bankaya yatar?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılı itibarıyla güncellenen iade takvimi ve bankaların sunduğu kartsız iade yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.

TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara ve banka prosedürlerine göre, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri belirli bir takvim dahilinde iade edilmektedir:

Kura Sonrası 5 İş Günü: İade süreci, ilgili projenin noter huzurundaki kura çekim tarihinden itibaren genellikle 5 iş günü sonra başlamaktadır.

Toplu İade Takvimi: Bazı projelerde tüm ilçelerin kuralarının tamamlanması beklenebilir. Bu durumda iadeler, projenin son kura çekimini takip eden hafta içinde hesaplara yansıtılır.

Hafta Sonu Etkisi: İade süresi iş günü üzerinden hesaplandığı için araya giren hafta sonları ve resmi tatiller bu süreyi uzatabilir.

TOKİ PARA İADESİ HANGİ BANKAYA YATAR?

TOKİ başvuru ücretleri, başvurunun hangi banka kanalıyla yapıldığına bağlı olarak ilgili bankadan geri alınmaktadır. 2026 yılı iade işlemlerinin yapıldığı bankalar şunlardır:

Halkbank: Halkbank üzerinden başvuru yapanlar, bankanın web sitesindeki "TOKİ İade" ekranını veya ATM'leri kullanabilir.

Ziraat Bankası: Başvurusunu Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiren vatandaşlar, ATM'lerdeki "Diğer Ödemeler" menüsü altından iadelerini alabilir.

Emlak Katılım Bankası: Emlak Katılım üzerinden yapılan başvurularda iadeler yine aynı bankanın şube veya ATM kanallarıyla ödenir.

ATM'DEN TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Şubeye gitmeden, ATM üzerinden kartsız işlemle TOKİ 5.000 TL iade almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

ATM’nin "Giriş" veya "Kartsız İşlem" tuşuna basın.

"Ödemeler" veya "Diğer İşlemler" menüsünü seçin.

"TOKİ Başvuru İadesi" seçeneğine tıklayın.

T.C. Kimlik numaranızı ve sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaranızı girin.

Telefonunuza gelen SMS onay kodunu ekrana yazarak paranızı nakit olarak çekin.

TOKİ İADE SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Para iadesi alırken herhangi bir mağduriyet yaşamamak için şu detaylara dikkat edilmelidir:

IBAN Uyumu: İnternet üzerinden iade talebi oluştururken verilen IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır.

Kesintisiz İade: Başvuru bedeli olan 5.000 TL, herhangi bir kesinti veya vergi alınmadan olduğu gibi iade edilir.

E-Devlet Sorgulama: İadenizin durumunu e-Devlet kapısı üzerinden "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki sorgulama ekranlarından takip edebilirsiniz.