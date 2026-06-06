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TOKİ 20 bin konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak, ne zaman teslim edilecek?

TOKİ 20 bin konut projesi İstanbul'da hangi ilçelere yapılacak? İstanbul TOKİ evleri nereye, hangi semtlere yapılacak, ne zaman teslim edilecek?
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TOKİ tarafından duyurulan 20 bin konutluk yeni kampanya, 64 ili kapsayan geniş ölçekli bir proje olarak dikkat çekiyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ise projenin kentte uygulanıp uygulanmayacağını ve konutların hangi bölgelerde yer alacağını merak ediyor. Peki, TOKİ 20 bin konut projesi İstanbul’u kapsıyor mu?

TOKİ’nin 20 bin konutluk yeni kampanyası, özellikle İstanbul’da yaşayan dar ve orta gelirli vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 64 ili kapsayan proje kapsamında satışa sunulacak konutların büyük bölümünün tamamlanma aşamasında olduğu belirtilirken, İstanbul’daki konutların hangi ilçelerde yer alacağı ve teslim takvimi merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL TOKİ EVLERİ NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

İstanbul TOKİ evlerinin hangi ilçelerde yapılacağı konusu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak şu an için resmi kurumlar tarafından ilçe bazında kesin bir liste paylaşılmış değil.

Geçmiş TOKİ projeleri ve şehir planlamaları dikkate alındığında, Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla gibi gelişim alanlarının öne çıkabileceği değerlendiriliyor. TOKİ’nin genellikle altyapısı gelişen ve geniş araziye sahip bölgeleri tercih ettiği bilinirken, nihai karar resmi açıklamalarla netleşecek.

TOKİ İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ İstanbul konutlarının teslim süreci için kademeli bir planlama öngörülüyor. Proje kapsamında yer alan konutların bir bölümünün inşaatının ileri seviyede olduğu belirtilirken, teslimatların etaplar halinde yapılması bekleniyor.

Genel takvime göre ilk teslimlerin 2027 yılı içerisinde başlaması, tüm konutların ise 2028 yılına kadar hak sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Süreç, 64 ili kapsayan genel proje planlamasına paralel şekilde yürütülecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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