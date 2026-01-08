Tokat okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 9 Ocak Cuma Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat'ta Saat Saat Hava Durumu: Sağanak Yağış Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji tahminlerine göre Tokat'ta perşembe ve cuma günleri sağanak yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü 12.00–15.00 saatleri arasında sağanak yağış beklenirken, sıcaklık 8 derece civarında seyredecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışın aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

15.00–18.00 ve 18.00–21.00 saatleri arasında Tokat'ta sağanak yağış etkisini artıracak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olurken, nem oranı yüzde 76'ya kadar çıkacak. Gece saatlerinde de sağanak yağış devam edecek, 21.00–24.00 saatleri arasında sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü gece yarısından sabah saatlerine kadar Tokat'ta sağanak yağış etkili olacak. 24.00–03.00 ve 03.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık 5 derece seviyelerinde seyredecek. Sabah saatlerinde hava çok bulutlu olurken, yağış kısa süreli olarak etkisini azaltacak.

Cuma öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağış yeniden görülecek. 12.00–18.00 saatleri arasında yağışların devam etmesi beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye kadar düşecek. Gece saatlerinde ise hava çok bulutlu olacak ve sıcaklık eksi 1 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, Tokat genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınları, yer yer kuvvetli rüzgar ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.