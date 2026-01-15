Timur Kuban kimdir, Timur Kuban görevi, mesleği ne, hangi takımlı?

Spor gündeminin dikkat çeken isimlerinden Timur Kuban, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Timur Kuban'ın görevi, mesleği ve bağlı olduğu takım merak ediliyor. İşte, Timur Kuban kimdir sorusunun cevabı ve genç sporcunun futbol kariyerine dair bilgiler.

TİMUR KUBAN KİMDİR?

Timur Kuban, 1980 yılında İstanbul'da doğmuştur. Uluslararası iş dünyasına adım atmasını sağlayan San Diego Devlet Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Pazarlama alanında eğitim almıştır. Eğitim hayatı boyunca edindiği bilgi ve deneyim, kariyerinde uluslararası düzeyde bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmuştur.

ULUSLARARASI DENEYİM VE SPOR DANIŞMANLIĞI

Kuban, profesyonel olarak uluslararası sporcu ve akademik eğitim danışmanı olarak faaliyet göstermektedir. Sporcuların hem saha içi hem de akademik başarılarını destekleyen danışmanlık çalışmaları, kariyerlerinin planlanmasında önemli rol oynamaktadır.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NDEKİ GÖREVLERİ

Timur Kuban, Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. Mağazacılık ve ürün geliştirme alanındaki çalışmaları kulübün ticari faaliyetlerini güçlendirmiştir. Aynı zamanda idari ve mali yönetim kriterlerinin uygulanmasında, etik değerler ve davranış kuralları çerçevesinde görev almıştır.

CUMHURİYET'İN 100. YILI KOMİTESİ VE YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ

Kuban, Cumhuriyet'in 100. Yılı Komitesi'nde aktif rol almış, Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Yönetim Kurulu ile Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevlerinde yer almıştır. Bu çalışmalar, sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma konularına olan bağlılığını göstermektedir.

AİLE HAYATI

Timur Kuban, evli ve bir çocuk babasıdır. Ailesi ile birlikte sürdürdüğü hayatında, profesyonel başarılarını dengelemeye özen göstermektedir.