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Kamuoyunda "Tilki Selim" lakabıyla tanınan Selim Işık, İstanbul Üsküdar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve üç ayrı suçtan aranan Işık'ın saklandığı adresteki özel bir bölmede ele geçirilmesi gündeme geldi. Gelişmenin ardından Selim Işık'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Tilki Selim kimdir? Tilki Selim nereli, kaç yaşında? Detaylar...

TİLKİ SELİM KİMDİR?

Tilki Selim lakabıyla bilinen Selim Işık, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. İstanbul'da hakkında yürütülen yakalama çalışmaları sonucunda Üsküdar'da saklandığı adreste yakalanan Işık, kamuoyunun yeniden dikkatini çekti.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre Selim Işık, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan bir hükümlüydü. Yakalama işlemi, ilgili emniyet birimleri, MİT Başkanlığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

TİLKİ SELİM NERELİ?

Kamuoyunda Tilki Selim olarak tanınan Selim Işık'ın memleketine ilişkin paylaşılan bilgilerde doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

TİLKİ SELİM KAÇ YAŞINDA?

Selim Işık'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

TİLKİ SELİM NEDEN ARANIYORDU?

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Selim Işık hakkında üç ayrı suç kapsamında arama kararı bulunuyordu. Işık'ın, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Ayrıca Işık'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da arandığı belirtildi.