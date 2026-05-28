Thomas Reis, Almanya futbol sisteminde yetişmiş, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar profesyonel düzeyde görev yapmış deneyimli bir futbol adamıdır. Futbolculuk döneminde Bundesliga’da forma giyen Thomas Reis kimdir, Türk mü? Thomas Reis kaç yaşında, nereli? Thomas Reis hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde.

THOMAS REIS KİMDİR?

Thomas Reis, futbolculuk kariyerine Almanya’da başlamış ve daha sonra teknik direktörlük kariyeriyle öne çıkmış bir isimdir. 4 Ekim 1973 tarihinde Batı Almanya’nın Wertheim kentinde dünyaya gelen Reis, profesyonel futbolculuk döneminde orta saha ve savunma mevkilerinde görev almıştır.

Futbolculuk kariyerine 1992-93 sezonunda Eintracht Frankfurt ile başlayan Reis, burada Bundesliga seviyesinde forma giymiştir. Ancak düzenli ilk 11 oyuncusu olamayan Reis, 1995 yılında VfL Bochum takımına transfer olmuştur.

Bochum kariyerinde hem Bundesliga’ya yükselme hem de üst düzey mücadele tecrübesi yaşayan Reis, ilerleyen yıllarda FC Augsburg, SV Eintracht Trier 05 ve SV Waldhof Mannheim gibi takımlarda da forma giymiştir.

Teknik direktörlük kariyerine ise yine Bochum altyapısında başlayan Reis, zamanla profesyonel seviyeye yükselmiş ve Almanya’da çeşitli görevlerde bulunmuştur.

THOMAS REIS TÜRK MÜ?

Thomas Reis Türk değildir. Kendisi Alman vatandaşıdır ve kariyerinin tamamını Almanya’da şekillendirmiştir. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Almanya merkezli kulüplerde görev yapmış, hiçbir zaman Türk vatandaşlığına sahip olmamıştır.

THOMAS REIS KAÇ YAŞINDA?

Thomas Reis 4 Ekim 1973 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

THOMAS REIS NERELİ?

Thomas Reis Almanya’nın Wertheim şehrinde doğmuştur.

THOMAS REIS HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Thomas Reis teknik direktörlük kariyerinde son olarak Türkiye Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile çalışmıştır.

12 Haziran 2024 tarihinde Samsunspor’un başına geçen Reis, takımın başında kısa sürede dikkat çekici bir performans ortaya koymuştur. İlk sezonunda Samsunspor’u ligin üst sıralarına taşıyarak büyük bir başarı elde etmiş, takım UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasına kadar yükselmiştir.

Avrupa kupalarında ve ligde yaşanan yoğun fikstür sonrası performans dalgalanmaları yaşanmış ve süreç sonunda Samsunspor ile yollar ayrılmıştır.

Daha önce Almanya’da FC Schalke 04 ve VfL Bochum gibi önemli kulüplerde teknik direktörlük yapan Reis, özellikle Bochum ile Bundesliga’ya yükseliş başarısı ve Schalke 04’teki görev süreciyle tanınmaktadır.