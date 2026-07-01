Trabzonspor, gelecek planlaması kapsamında önemli bir genç oyuncu transferine imza attı. Bordo-mavili kulüp, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile uzun vadeli sözleşme imzaladığını duyurdu. Transferin kamuoyuna açıklanmasının ardından futbolseverler, genç oyuncunun kariyeri ve ailesi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Thierry Karadeniz babası kimdir, Türk mü? Detaylar...

THİERRY KARADENİZ TRABZONSPOR TRANSFERİ

Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (beş) yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün yaptığı resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

Buna göre futbolcu, sözleşme süresince her sezon için 80 bin avro garanti ücret alacak. Ayrıca anlaşma kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 80 bin avro imza ücreti ödenecek.

Resmi açıklamanın ardından Thierry Darnel Karadeniz, transfer döneminde adı en çok araştırılan genç futbolculardan biri oldu.

THİERRY KARADENİZ BABASI KİMDİR?

Thierry Darnel Karadeniz'in ailesine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda babasının aslen Türk olduğu bilinmektedir.

Oyuncunun soyadı da bu aile bağını yansıtırken, transfer haberinin ardından özellikle "Thierry Karadeniz babası kimdir" sorusu arama motorlarında öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.

Mevcut bilgiler kapsamında kamuoyuyla paylaşılan resmi kaynaklarda babasının kimliğine ilişkin isim veya meslek bilgisi yer almamaktadır. Açıklanan bilgiler, yalnızca babasının Türk kökenli olduğunu ortaya koymaktadır.

THİERRY KARADENİZ BABASI TÜRK MÜ?

Evet. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Thierry Darnel Karadeniz'in babası aslen Türk'tür.

Oyuncunun aile geçmişine ilişkin paylaşılan bilgilerde annesinin ise Orta Afrika Cumhuriyeti kökenli olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle Thierry Darnel Karadeniz'in aile kökeni, Türk ve Orta Afrika Cumhuriyeti bağlantısını birlikte taşımaktadır.