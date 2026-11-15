Teşkilat CANLI izle! TRT Teşkilat yeni bölüm (193. bölüm) full HD canlı yayın izle!

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TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, 193. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, TRT 1 canlı yayın ekranını ve internet üzerinden izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Teşkilat 193. bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak? Teşkilat yeni bölüm canlı ve Full HD nereden izlenir? İşte yayın bilgileri ve son bölüme ilişkin detaylar.

TEŞKİLAT 193. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Teşkilat dizisinin 193. bölümü, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yedinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan yapım, her pazar yeni bölümüyle ekrana geliyor.

TEŞKİLAT HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Teşkilat dizisi, TRT 1 kanalında yayınlanıyor. Dizinin 193. bölümünü televizyondan takip etmek isteyen izleyiciler, pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 yayınını açabilir. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise kanalın resmî canlı yayın hizmetinden yararlanabilir.

TRT 1 CANLI İZLE! TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Teşkilat'ın yeni bölümünü internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, TRT 1'in resmî internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilir. Herhangi bir ücretli üyelik gerektirmeyen resmî yayın bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

Dizinin bölüm bilgileri, fragmanları ve yayınlanan bölümleri için TRT 1'in resmî Teşkilat sayfası da ziyaret edilebilir.

TEŞKİLAT 193. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teşkilat'ın 193. bölümünde Altay ve ekip arkadaşları, Öğretmen'i bulduktan sonra onunla hesaplaşmaya hazırlanıyor. Ulak ve Viktor ise kendilerine yaklaşan tehlikenin farkına varırken Yahya, geçmişinden gelen düşmanın adını öğrenmesiyle harekete geçiyor.

Barlas'ın yakalanmasının ardından Korkut ile Ulak arasındaki hesaplaşmaya yeni bir isim dahil oluyor. Barlas'ın bağlı olduğu büyük düşman Beyhanım'ın ortaya çıkmasıyla Teşkilat ekibini yeni bir mücadele bekliyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Teşkilat'ın daha önce yayınlanan bölümlerini izlemek isteyenler, TRT 1'in resmî internet sitesindeki bölüm arşivinden yararlanabilir. Dizinin 192. bölümü ve önceki bölümleri resmî dizi sayfasında yer alıyor.