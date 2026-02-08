Teşkilat 167. bölüm CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Davut ve Rutkay, Hilal'i kullanarak Altay'ı tuzağa çekmiştir. Ama Teşkilat'ın beklenmedik hamlesiyle iki taraf için de durumlar eşitlenir. Korkut, Julia yüzünden ölümle burun buruna gelmiştir. Onun için zaman daralıyorken ekip, Korkut'un kurtuluşu için elinden geleni yapar. Hamdi ise Ejder'i yakalamak isterken kötü bir sürprizle karşı karşıyadır. Düşman, farklı kollardan hain planlar kurmaya devam eder. Ama Kurtbey, her şeyi önceden hesaplayarak onları kendi oyunlarında mağlup edecektir.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.

TEŞKİLAT 168. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 168. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.