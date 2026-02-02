Tekirdağ okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Tekirdağ'da okul yok mu (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tekirdağ'da okul yok mu, 3 Şubat Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin Trakya için yaptığı kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 3 Şubat Salı Tekirdağ okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU (2–6 ŞUBAT)

2 Şubat

Hava bulutlu ve soğuk. Yer yer karla karışık yağmur görülebilir.

Gündüz sıcaklığı 3–5°C, gece -3°C civarında.

3 Şubat

Parçalı bulutlu ve soğuk. Yağış beklenmiyor.

Gündüz 4–5°C, gece -1°C civarında.

4 Şubat

Parçalı bulutlu, hava biraz daha ılıman.

Gündüz 6–8°C, gece 2–3°C civarında.

5 Şubat

Çok bulutlu. Yer yer yağmur ihtimali bulunuyor.

Gündüz 9–10°C, gece 5–6°C civarında.

6 Şubat

Bulutlu ve ılık bir gün. Hafif yağmur görülebilir.

Gündüz 11–12°C, gece 6–7°C civarında.

Haftanın başında soğuk hava etkili olurken, hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artıyor ve yağışlar yağmur şeklinde görülüyor.

TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.