Tedesco kovuldu mu, istifa etti mi, Tedesco gitti mi, Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Tedesco Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Sarı-lacivertli camiada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tedesco’nun geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrası gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. “Tedesco kovuldu mu, Fenerbahçe’nin yeni hocası kim olacak?” sorusu gündemi belirlerken, kulislerde yeni teknik direktör adaylarıyla temas kurulduğu öne sürülüyor.

TEDESCO KOVULDU MU?

Fenerbahçe yönetim kurulu, derbi yenilgisi sonrası bugün saat 14.00'te toplandı. Sarı-lacivertlilerdeki toplantı saat 16.00 sularında sona erdi. Ardından Samandıra'da futbol yönetimi ve futbolcular ile ikinci toplantı yapıldı. Fenerbahçe, yapılan toplantıların ardından kritik kararları duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

SON 3 HAFTADA ZEKİ MURAT GÖLE

Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağını açıkladı.