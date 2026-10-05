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Beslenme ve diyetetik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Taylan Kümeli'nin hayatı, eğitimi ve mesleki kariyeri merak ediliyor. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olan Kümeli, uzun yıllardır beslenme alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Taylan Kümeli kimdir, ne iş yapıyor? Taylan Kümeli kaç kez evlendi, eşi kim? Detaylar haberimizde.

TAYLAN KÜMELİ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Beslenme ve diyetetik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Taylan Kümeli, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden dereceyle mezun oldu. Hastaneler, catering kuruluşları ve çeşitli gıda firmalarında 20 yılı aşkın süre boyunca tedavi edici, bilgilendirici ve kurumsal diyetisyen olarak görev yapan Kümeli, çalışmalarını klinik diyetisyenlik alanında sürdürdü.

Mesleki çalışmalarının yanı sıra kitapları, makaleleri, seminerleri ve televizyon programlarıyla beslenme alanındaki çalışmalarını genişleten Kümeli, çocuklara yönelik sağlıklı beslenme eğitimleri de gerçekleştirdi.

TAYLAN KÜMELİ KAÇ YAŞINDA?

Taylan Kümeli, 14 Aralık 1962 tarihinde Ankara'da doğdu. Buna göre 5 Ekim 2026 itibarıyla 63 yaşındadır.

TAYLAN KÜMELİ'NİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI

Taylan Kümeli, 20 yılı aşkın süre boyunca hastanelerde, catering kuruluşlarında ve çeşitli gıda firmalarında tedavi edici, bilgilendirici ve kurumsal diyetisyen olarak çalıştı. Klinik diyetisyenliği çalışmalarını sürdürürken beslenme alanında kitaplar ve makaleler hazırladı.

Kümeli'nin yayımlanan kitapları arasında Sentez Diyeti - 1/2, Hayatın Sağlıklı Yanı, Kadınlık Yolculuğunda Beslenme, 0 - 18 yaş beslenmesi, Lezzetin İnanılmaz Hafifliği, Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları ve Taytay'ın Beslenme Çantası yer alıyor.

Türkiye'de ve yurt dışında binlerce makalesi yayımlanan Kümeli, beslenmeyle ilgili bilimsel içerikli konularda konuşma, seminer ve workshoplara da katıldı.

TAYLAN KÜMELİ'NİN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARI

Taylan Kümeli, 2015 yılında 5-11 yaş grubu çocuklara yönelik Kids in the Kitchen adlı sağlıklı beslenme atölyeleri ve özel ve devlet okullarında eğitimleri içeren bir çalışma başlattı. Bu çalışma daha sonra Mutfaktaki Çocuklar başlığıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sürdürüldü.

Televizyon çalışmalarında da yer alan Kümeli, TV8, NTV ve ATV gibi ulusal kanallarda uzun yıllar kendisine ait programlar yaptı. Hali hazırda 13 bölümlük Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları programı Bein Gurme TV kanalında yayınlanmaktadır.

Kümeli ayrıca Milliyet ve Sözcü gazetelerinde Taylan Kümeli'den Püf Lokmaları başlıklı köşesinde yazılar yayımladı. Kümeli, şu anda Cumhuriyet Gazetesi Cumartesi ekinde yazmaya devam etmektedir.

TAYLAN KÜMELİ NERELİ?

Taylan Kümeli, Ankara doğumludur. 14 Aralık 1962 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Kümeli, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden dereceyle mezun oldu.