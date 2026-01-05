Haberler

Tayfun Demirören neden iflas etti? Tayfun Demirören kimdir?

Güncelleme:
Demirören Holding'in yönetiminde yer alan Fikret Tayfun Demirören hakkında mahkeme tarafından iflas kararı alındığı kamuoyuna yansıdı. Bu gelişmenin ardından Tayfun Demirören'in hangi sebeplerle mali çıkmaza girdiği ve iflasa sürüklenen sürecin arka planında neler olduğu merak konusu oldu. Peki Tayfun Demirören neden iflas etti ve kariyer geçmişinde hangi görevlerde bulundu?

Aynı dava kapsamında, Fikret Tayfun Demirören'in sahibi olduğu Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar A.Ş. için de iflas hükmü verildi. Alınan bu karar, iş dünyasında geniş yankı uyandırırken Tayfun Demirören'in kim olduğu, Demirören Holding içindeki rolü ve yaşanan finansal sürecin detayları kamuoyunun gündemine taşındı.

TAYFUN DEMİRÖREN NEDEN İFLAS ETTİ?

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören hakkında iflas kararı verildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tayfun Demirören için iflasın açılmasına hükmederken, sürece ilişkin tasfiye işlemlerinin İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi. Karar, resmi ilan sisteminde yayımlanarak yürürlüğe girdi ve Demirören'in iflas süreci resmen başlamış oldu.

İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLATILDI

Mahkeme kararında, Fikret Tayfun Demirören'in mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle iflas şartlarının oluştuğu belirtildi. Kararla birlikte Demirören'in mal varlığına ilişkin tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılara yönelik hukuki işlemler de ilgili iflas müdürlüğü tarafından yürütülecek.

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Tayfun Demirören, daha önce karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle 2025 yılı içerisinde tutuklanmıştı. Toplam 66 milyon 770 bin TL tutarındaki borcun ödenmesinin ardından 16 Şubat 2025 tarihinde tahliye edilmişti. Bu süreç, Demirören'in finansal sıkıntılarının kamuoyuna yansıyan ilk adımlarından biri olmuştu.

DEMİRÖREN HOLDİNG'DEN AYRILIK VURGUSU

Tutuklama sürecinin ardından Demirören Holding tarafından yapılan açıklamada, Tayfun Demirören'in yaşadığı hukuki ve mali sürecin tamamen şahsi şirket faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilmişti. Açıklamada, söz konusu ticari faaliyetlerin Demirören Yatırım Holding ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığı özellikle vurgulanmıştı.

İflas kararının da yine Tayfun Demirören'in bireysel ticari girişimleriyle ilgili olduğu belirtilirken, holding bünyesindeki diğer şirketlerin bu gelişmeden etkilenmediği kamuoyuna duyuruldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
