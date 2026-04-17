Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? 17 Nisan TRT 1 yayın akışı!
Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, son günlerde ortaya atılan yayın erteleme iddialarıyla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle dizinin yeni bölüm fragmanının kısa süre içinde kaldırılması, sosyal medyada çeşitli spekülasyonların hızla yayılmasına neden oldu. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? 17 Nisan TRT 1 yayın akışı haberimizde.
Televizyon dünyasında son günlerde en çok konuşulan yapımlardan biri olan Taşacak Bu Deniz, özellikle sosyal medyada yayılan iddialarla gündemin üst sıralarına yerleşti. İzleyiciler, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair net bir yanıt ararken, resmi yayın akışı bu tartışmalara açıklık getirdi. İşte tüm detaylarıyla güncel durum ve 17 Nisan TRT 1 ekran planı…
TAŞACAK BU DENİZ YAYINLANACAK MI?
Son günlerde dizinin 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında ciddi bir kafa karışıklığına neden oldu. Bu gelişme, özellikle sosyal medya platformlarında “yeni bölüm ertelendi mi?” sorusunu beraberinde getirdi. Ancak elde edilen güncel ve güvenilir bilgilere göre bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.
TRT 1’in resmi yayın politikası ve haftalık planlamasında herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülüyor. Bu da dizinin planlanan yayın takvimine sadık kalınarak ekranlara gelmeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Fragmanın kaldırılması teknik ya da içerik güncellemesine bağlı geçici bir durum olarak değerlendiriliyor.
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?
TRT 1’in 17 Nisan 2026 tarihli yayın akışına göre dizinin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Bu durum, dizinin yayınında herhangi bir erteleme ya da iptal olmadığını açık şekilde doğruluyor.
17 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI!
17 Nisan 2026 Cuma günü TRT 1 ekranlarında yer alacak programlar da netleşmiş durumda. Akşam kuşağında dikkat çeken yapımların yer aldığı yayın akışı şu şekilde:
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Taşacak Bu Deniz
00.15 – Cennetin Çocukları
02.35 – Benim Adım Melek
05.25 – Kapanış
Bu akış, dizinin planlandığı saat diliminde yayınlanacağını açıkça ortaya koyarken, kanalın program akışında herhangi bir değişiklik yapılmadığını da gözler önüne seriyor.