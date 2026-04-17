Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı? Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? 17 Nisan TRT 1 yayın akışı!

Televizyon dünyasında son günlerde en çok konuşulan yapımlardan biri olan Taşacak Bu Deniz, özellikle sosyal medyada yayılan iddialarla gündemin üst sıralarına yerleşti. İzleyiciler, yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair net bir yanıt ararken, resmi yayın akışı bu tartışmalara açıklık getirdi. İşte tüm detaylarıyla güncel durum ve 17 Nisan TRT 1 ekran planı…

TAŞACAK BU DENİZ YAYINLANACAK MI?

Son günlerde dizinin 25. bölüm 2. fragmanının kısa süre içinde yayından kaldırılması, izleyiciler arasında ciddi bir kafa karışıklığına neden oldu. Bu gelişme, özellikle sosyal medya platformlarında “yeni bölüm ertelendi mi?” sorusunu beraberinde getirdi. Ancak elde edilen güncel ve güvenilir bilgilere göre bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazandı.

TRT 1’in resmi yayın politikası ve haftalık planlamasında herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülüyor. Bu da dizinin planlanan yayın takvimine sadık kalınarak ekranlara gelmeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Fragmanın kaldırılması teknik ya da içerik güncellemesine bağlı geçici bir durum olarak değerlendiriliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI?

TRT 1’in 17 Nisan 2026 tarihli yayın akışına göre dizinin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Bu durum, dizinin yayınında herhangi bir erteleme ya da iptal olmadığını açık şekilde doğruluyor.

17 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI!

17 Nisan 2026 Cuma günü TRT 1 ekranlarında yer alacak programlar da netleşmiş durumda. Akşam kuşağında dikkat çeken yapımların yer aldığı yayın akışı şu şekilde:

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Taşacak Bu Deniz

00.15 – Cennetin Çocukları

02.35 – Benim Adım Melek

05.25 – Kapanış

Bu akış, dizinin planlandığı saat diliminde yayınlanacağını açıkça ortaya koyarken, kanalın program akışında herhangi bir değişiklik yapılmadığını da gözler önüne seriyor.