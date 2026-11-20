Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak 39. bölümün sona ermesinin ardından yayınlanması bekleniyor. Haftalık yayın düzeninin sürmesi halinde 40. bölüm ise 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman, dizi nerede çekiliyor ve oyuncu kadrosunda kimler var soruları izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında. İşte Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanına ilişkin tüm detaylar.

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanları genellikle bölümün yayınının sona ermesinin ardından TRT 1 ekranlarında ve kanalın resmi dijital hesaplarında paylaşılıyor. 40. bölüm fragmanının da bu akşamki 39. bölümün bitişiyle birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümünün, haftalık yayın düzeni devam ederse 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz 39. bölüm, bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak. Bölümü kaçıranlar, yayının ardından TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden tek parça olarak izleyebilecek.

TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adil Koçari, intikam yolunda kimseyi gözünün yaşına bakmadan ilerliyor. Kızının peşindeki Cengiz'le başlayan hesaplaşma, kızını üzen Oruç'la sürüyor. Adil, Orhan'a işkence ediyor, Furtunalara göz açtırmıyor ve son olarak Şerif'i hedef alıyor. Şerif'in en büyük dayanağı olan ailesine ağır bir darbe vuran Adil, onu anasız ve ailesiz bırakıyor.

Adil'in öfkesi büyüdükçe Esme'nin korkuları da artıyor. Eleni'nin araya girmesiyle Adil ve Esme birbirlerine içlerini döküyor ve bıçağı kendi göğüslerine değil, düşmanın göğsüne saplamaya karar veriyor. Ancak Esme, kelepçenin Adil'in bileklerine takılmasına göz yummayacaktır. Ailesini korumaya çalışan Esme, yalnızca Şirin, Emriye ve Orhan'ın bildiği bir sırla yüz yüze geliyor.

Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf noktasından vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çekiyor. İki âşık, ya sonsuza dek ayrılacakları ya da sonunda kavuşacakları zorlu bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Oruç ile Cengiz Eleni yüzünden birbirine girerken, Eleni Cengiz'le yemeğe çıkma kararı alıyor. Düşmana karşı herkesin bir planı varken Eleni'nin de yapacakları bulunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri Karadeniz'de, Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekim yapıyor. Yeşilin her tonunu barındıran yaylalar, sisli dağlar ve dalgaların dövdüğü kıyılar, dizinin hem romantik hem de gerilim dolu sahnelerine doğal bir dekor oluşturuyor.