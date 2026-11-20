Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşacak Bu Deniz'de heyecan dolu bir haftaya daha girilirken izleyicilerin gözü şimdiden bir sonraki bölüme çevrildi. Bu akşam 39. bölümüyle TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin hayranları, Adil ile Esme'nin hikâyesinin nasıl devam edeceğini ve 40. bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının, 20 Kasım 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak 39. bölümün sona ermesinin ardından yayınlanması bekleniyor. Haftalık yayın düzeninin sürmesi halinde 40. bölüm ise 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman, dizi nerede çekiliyor ve oyuncu kadrosunda kimler var soruları izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında. İşte Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanına ilişkin tüm detaylar.
TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Taşacak Bu Deniz 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanları genellikle bölümün yayınının sona ermesinin ardından TRT 1 ekranlarında ve kanalın resmi dijital hesaplarında paylaşılıyor. 40. bölüm fragmanının da bu akşamki 39. bölümün bitişiyle birlikte izleyiciyle buluşması bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ 40. BÖLÜM NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz'in 40. bölümünün, haftalık yayın düzeni devam ederse 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanması bekleniyor.
TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜM NE ZAMAN?
Taşacak Bu Deniz 39. bölüm, bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak. Bölümü kaçıranlar, yayının ardından TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden tek parça olarak izleyebilecek.
TAŞACAK BU DENİZ 39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Adil Koçari, intikam yolunda kimseyi gözünün yaşına bakmadan ilerliyor. Kızının peşindeki Cengiz'le başlayan hesaplaşma, kızını üzen Oruç'la sürüyor. Adil, Orhan'a işkence ediyor, Furtunalara göz açtırmıyor ve son olarak Şerif'i hedef alıyor. Şerif'in en büyük dayanağı olan ailesine ağır bir darbe vuran Adil, onu anasız ve ailesiz bırakıyor.
Adil'in öfkesi büyüdükçe Esme'nin korkuları da artıyor. Eleni'nin araya girmesiyle Adil ve Esme birbirlerine içlerini döküyor ve bıçağı kendi göğüslerine değil, düşmanın göğsüne saplamaya karar veriyor. Ancak Esme, kelepçenin Adil'in bileklerine takılmasına göz yummayacaktır. Ailesini korumaya çalışan Esme, yalnızca Şirin, Emriye ve Orhan'ın bildiği bir sırla yüz yüze geliyor.
Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf noktasından vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çekiyor. İki âşık, ya sonsuza dek ayrılacakları ya da sonunda kavuşacakları zorlu bir sınavla karşı karşıya kalıyor. Oruç ile Cengiz Eleni yüzünden birbirine girerken, Eleni Cengiz'le yemeğe çıkma kararı alıyor. Düşmana karşı herkesin bir planı varken Eleni'nin de yapacakları bulunuyor.
TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri Karadeniz'de, Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekim yapıyor. Yeşilin her tonunu barındıran yaylalar, sisli dağlar ve dalgaların dövdüğü kıyılar, dizinin hem romantik hem de gerilim dolu sahnelerine doğal bir dekor oluşturuyor.
TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?
Taşacak Bu Deniz'in başrollerini Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) yer alıyor.
TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?
Dizi, Karadeniz'de birbirine kan davasıyla bağlı iki köklü ailenin hikâyesini konu alıyor. Düşman ailelerden gelen Adil ve Esme'nin aşkı, yıllardır biriken kin ve intikam duygusunun ortasında ayakta kalmaya çalışıyor. Her bölümde yeni sırların ortaya çıktığı hikâye, aile bağlarını, sadakati ve geçmişle yüzleşmeyi işliyor.
TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?
Taşacak Bu Deniz, gerçek olaylardan uyarlanmış bir yapım değil. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in yazdığı dizi tamamen kurgusal bir hikâye anlatıyor. Sefirin Kızı ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi dizilerin de senaryosuna imza atan ikili, bu yapımda Karadeniz'in sert doğasını karakterlerin iç dünyasıyla buluşturuyor. OGM Pictures imzalı dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor.