Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak?
Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni sezon tarihi araştırılmaya devam ediyor. İlk sezonun ardından hikâyenin nasıl ilerleyeceği ve yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceği, dizinin takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.
Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için geri sayım sürerken dizinin hayranları yayın tarihine ilişkin gelişmeleri merak ediyor. Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonunun ne zaman ekranlara döneceği ve yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği gündemdeki yerini koruyor.
TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezonu için izleyicilerin meraklı bekleyişi sürüyor. Dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, yapılacak resmi duyurunun ardından netlik kazanacak.
TAŞACAK BU DENİZ 2. YENİ SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Taşacak Bu Deniz'in 2. sezonuyla ilgili yayın tarihi henüz açıklanmış değil. Dizinin yeni sezonuna ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimize eklenecek. İzleyiciler ise yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceğini yakından takip ediyor.
TRT 1 18 EYLÜL 2026 CUMA YAYIN AKIŞI
Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunu bekleyen izleyiciler, TRT 1'in 18 Eylül 2026 Cuma günü yayın akışını da araştırıyor. Kanalın cuma günkü yayın programında sabah saatlerinden geceye kadar farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak.
• 05.43: İstiklal Marşı
• 05.45: Hayallerinin Peşinde
• 06.30: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
• 07.30: Kalk Gidelim
• 10.30: Alişan İle Hayata Gülümse
• 13.15: Seksenler
• 14.10: Alparslan: Büyük Selçuklu
• 17.30: Lingo Türkiye
• 19.00: Ana Haber
• 19.55: İddiaların Aksine
• 20.00: Mehmed: Fetihler Sultanı
• 23.45: Evlilik Güzeldir
• 02.45: Seksenler
• 03.35: Alparslan: Büyük Selçuklu
TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN EKRANA GELECEK?
Dizinin 2. sezon başlangıç tarihiyle ilgili şu an için resmi bir tarih bulunmuyor. Yeni sezon yayın takvimi açıklandığında Taşacak Bu Deniz'in hangi gün ve saatte ekrana geleceği de belli olacak. İzleyiciler, TRT 1 tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor.
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