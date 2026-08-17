Tarık Mengüç'ün oğlu kimdir? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli?

Baran Mengüç kimdir, Tarık Mengüç'ün oğlu kaç yaşında? Müzik dünyasında gerçekleştirdiği çalışmalar ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Baran Mengüç, özel hayatı ve kariyeriyle araştırılıyor. Küçük yaşlarda dansla tanışan ve müzik kariyerinde farklı tarzları bir araya getiren Mengüç'ün yaşı ve memleketi de merak konusu oldu. Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte genç sanatçının hayatına dair merak edilenler...

BARAN MENGÜÇ KİMDİR?

Müzik ve dans dünyasında kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Baran Mengüç, son dönemin öne çıkan genç sanatçıları arasında yer alıyor. R&B, Pop ve Hip-Hop tarzlarını Türk ve Roman kültüründen aldığı ilhamla harmanlayan Mengüç, sahne performanslarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün oğlu olan genç sanatçının hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

BARAN MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

2003 doğumlu olan Baran Mengüç, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Küçük yaşlardan itibaren dans ve müzikle ilgilenen Mengüç, genç yaşına rağmen çeşitli projeleriyle müzik dünyasında kendine yer edinmiştir.

BARAN MENGÜÇ NERELİ?

Baran Mengüç, İstanbul'un Şişli ilçesinde doğmuştur. Sanatçı, müzik çalışmalarında Türk kültürü ve Roman köklerinden aldığı ilhamı modern müzik anlayışıyla bir araya getiriyor.

BARAN MENGÜÇ'ÜN KARİYERİ

Baran Mengüç'ün sanat yolculuğu müzikten önce dansla başladı. 5 yaşında dans etmeye başlayan Mengüç, özellikle Michael Jackson'dan ilham alarak kendisini bu alanda geliştirdi. Katıldığı dans yarışmaları ve gerçekleştirdiği marka iş birlikleriyle genç yaşta dikkat çekti.

Müzik kariyerinde ise R&B, Pop ve Hip-Hop tarzlarını geleneksel unsurlarla buluşturan Mengüç, kendine özgü müzik anlayışını "Ottoman Pop" olarak tanımlıyor. "Ara Sıcak", "Hesap Kitap", "Dayanamam", "Denge Yok" ve "Divane" gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, enerjik sahne performanslarıyla da öne çıkıyor.