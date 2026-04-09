Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

9 Nisan, tarih boyunca siyasetten bilime, kültürden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda iz bırakan olayların kaydedildiği, dönüm noktalarının yaşandığı ve hafızalarda silinmez etkiler bırakan özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1682 – Fransa Kralı XIV. Louis, Versailles Sarayı’na taşındı.
  • 1865 – Amerikan İç Savaşı’nda Konfederasyon Genel Komutanı Robert E. Lee, General Ulysses S. Grant’e teslim oldu.
  • 1927 – Türkiye’de İstanbul Üniversitesi resmen açıldı.
  • 1940 – II. Dünya Savaşı: Almanya, Danimarka ve Norveç’i işgal etti.
  • 1961 – Berlin Duvarı inşa edilmeden önce Almanya Demokratik Cumhuriyeti vatandaşlarının Batı’ya geçişini önlemek için sınır kontrolleri sıkılaştırıldı.
  • 1979 – Mısır ve İsrail, Camp David Antlaşması’nı imzaladı.
  • 1991 – Sovyetler Birliği, Letonya’nın bağımsızlığını tanıdı.

DOĞUMLAR

  • 1546 – William Harvey, İngiliz doktor ve dolaşım sisteminin keşfiyle tanınan bilim insanı.
  • 1901 – Buster Keaton, Amerikalı komedi oyuncusu ve sinema yönetmeni.
  • 1931 – Anne Meara, Amerikalı aktris ve komedyen.
  • 1941 – Art Garfunkel, Amerikalı şarkıcı ve aktör (Simon & Garfunkel).
  • 1975 – Kristen Stewart, Amerikalı oyuncu (Twilight serisi).

ÖLÜMLER

  • 1865 – Abraham Lincoln, ABD Başkanı, suikast sonucu öldü.
  • 1945 – Benito Mussolini, İtalyan diktatör ve faşist lider.
  • 1973 – Pablo Neruda, Şilili şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.
  • 1993 – Audrey Hepburn, İngiliz oyuncu ve hayırsever.
