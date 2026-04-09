Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

9 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli izler bırakan gelişmelerin yaşandığı, dönüm noktası kabul edilen olaylarla hafızalara kazınan özel bir gündür. Bu özel tarihte yaşanan dikkat çekici gelişmelerin ayrıntılarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

1682 – Fransa Kralı XIV. Louis, Versailles Sarayı’na taşındı.

1865 – Amerikan İç Savaşı’nda Konfederasyon Genel Komutanı Robert E. Lee, General Ulysses S. Grant’e teslim oldu.

1927 – Türkiye’de İstanbul Üniversitesi resmen açıldı.

1940 – II. Dünya Savaşı: Almanya, Danimarka ve Norveç’i işgal etti.

1961 – Berlin Duvarı inşa edilmeden önce Almanya Demokratik Cumhuriyeti vatandaşlarının Batı’ya geçişini önlemek için sınır kontrolleri sıkılaştırıldı.

1979 – Mısır ve İsrail, Camp David Antlaşması’nı imzaladı.

1991 – Sovyetler Birliği, Letonya’nın bağımsızlığını tanıdı.

DOĞUMLAR

1546 – William Harvey, İngiliz doktor ve dolaşım sisteminin keşfiyle tanınan bilim insanı.

1901 – Buster Keaton, Amerikalı komedi oyuncusu ve sinema yönetmeni.

1931 – Anne Meara, Amerikalı aktris ve komedyen.

1941 – Art Garfunkel, Amerikalı şarkıcı ve aktör (Simon & Garfunkel).

1975 – Kristen Stewart, Amerikalı oyuncu (Twilight serisi).

ÖLÜMLER