Tarihte bugün ne oldu? 9 Mayıs tarihinde tarihte neler oldu?

9 Mayıs, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam alanlarında gerçekleşen önemli olaylarla öne çıkan günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Geçmişten günümüze etkileri süren bu gelişmeler, 9 Mayıs’ı hem tarihsel hem de kültürel açıdan merak edilen bir tarih haline getiriyor. Tarihe damgasını vuran olaylar ve bu günün taşıdığı anlam, araştıranlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1945 – II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası resmen teslim oldu; Avrupa’da savaş sona erdi. (V-E Day)

1950 – Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC) kuruldu; Avrupa entegrasyonunun temeli atıldı.

1974 – Kıbrıs Barış Harekatı: Türkiye, Kıbrıs’a müdahale etti.

1994 – Güney Afrika’da Nelson Mandela başkan seçildi; apartheid dönemi resmen sona erdi.

2004 – Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi; Avrupa Birliği’nde yeni döneme geçildi.

DOĞUMLAR

Billy Joel (1949) – Amerikalı ünlü şarkıcı ve piyanist.

Robert Pattinson (1986) – İngiliz oyuncu, “Twilight” serisi ile tanındı.

Peyami Safa (1899) – Türk yazar ve gazeteci (doğum yılı bazı kaynaklarda 1899 olarak geçer).

ÖLÜMLER