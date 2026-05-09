Tarihte bugün ne oldu? 9 Mayıs tarihinde tarihte neler oldu?
9 Mayıs, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal alanlarda pek çok önemli olaya sahne olmuş, dikkat çeken günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen bu gelişmeler, dünya ve ülke tarihinin seyrini etkileyen olaylarla birleşerek 9 Mayıs’ı merak edilen ve araştırılan tarihler arasında konumlandırıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 9 Mayıs tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1945 – II. Dünya Savaşı: Nazi Almanyası resmen teslim oldu; Avrupa’da savaş sona erdi. (V-E Day)
- 1950 – Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC) kuruldu; Avrupa entegrasyonunun temeli atıldı.
- 1974 – Kıbrıs Barış Harekatı: Türkiye, Kıbrıs’a müdahale etti.
- 1994 – Güney Afrika’da Nelson Mandela başkan seçildi; apartheid dönemi resmen sona erdi.
- 2004 – Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirildi; Avrupa Birliği’nde yeni döneme geçildi.
DOĞUMLAR
- Billy Joel (1949) – Amerikalı ünlü şarkıcı ve piyanist.
- Robert Pattinson (1986) – İngiliz oyuncu, “Twilight” serisi ile tanındı.
- Peyami Safa (1899) – Türk yazar ve gazeteci (doğum yılı bazı kaynaklarda 1899 olarak geçer).
ÖLÜMLER
- Alfred de Vigny (1863) – Fransız şair ve yazar.
- Eva Perón (1952) – Arjantin First Lady ve siyasetçi, halk arasında “Evita” olarak bilinir.
- Joseph Beuys (1986) – Alman sanatçı ve performans sanatçısı.