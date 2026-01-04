Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
4 Ocak, takvimde sıradan bir gün gibi dursa da geçmişten bugüne uzanan birçok önemli olayla anlam kazanıyor. Türkiye'de ve dünyada farklı dönemlerde yaşanan siyasi gelişmeler, toplumsal değişimler ve kültürel dönüm noktaları, bu tarihi yalnızca bir gün olmaktan çıkararak hafızalarda yer eden özel bir zaman dilimine dönüştürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Yeni yılın ilk günlerinin ardından gelen 4 Ocak, tarih boyunca Türkiye'de ve dünyada yaşanan pek çok önemli gelişmeyle öne çıkıyor. Siyaset, bilim, teknoloji ve kültürel alanlarda iz bırakan olaylar, bu tarihi yalnızca takvimin bir parçası olmaktan çıkararak hafızalarda yer edinen özel bir gün haline getiriyor. Konuya dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1609 – Sultanahmet Camii'nin temeli İstanbul'da atıldı.
  • 1755 – Şiddetli soğuklar nedeniyle Haliç dondu.
  • 1885 – Tıp tarihinde ilk başarılı apandisit ameliyatı gerçekleştirildi.
  • 1896 – Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. eyaleti oldu.
  • 1911 – Babıâli Yangını meydana geldi.
  • 1918 – Rusya, Finlandiya'nın bağımsızlığını resmen tanıdı.
  • 1926 – İstanbulspor Kulübü kuruldu.
  • 1932 – Mahatma Gandhi, Hindistan'da tutuklandı.
  • 1948 – Burma (Myanmar), İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti.

Tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1643 – Isaac Newton, İngiliz matematikçi, fizikçi ve astronom.
  • 1809 – Louis Braille, Braille alfabesinin mucidi Fransız eğitimci.
  • 1935 – Floyd Patterson, Amerikalı profesyonel boksör.

ÖLÜMLER

  • 1960 – Albert Camus, Fransız yazar ve filozof.
  • 1965 – T. S. Eliot, Nobel ödüllü şair ve yazar.
  • 2003 – Sabiha Gürayman, Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi.
