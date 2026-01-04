Tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
4 Ocak, takvimde sıradan bir gün gibi dursa da geçmişten bugüne uzanan birçok önemli olayla anlam kazanıyor. Türkiye'de ve dünyada farklı dönemlerde yaşanan siyasi gelişmeler, toplumsal değişimler ve kültürel dönüm noktaları, bu tarihi yalnızca bir gün olmaktan çıkararak hafızalarda yer eden özel bir zaman dilimine dönüştürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 4 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1609 – Sultanahmet Camii'nin temeli İstanbul'da atıldı.
- 1755 – Şiddetli soğuklar nedeniyle Haliç dondu.
- 1885 – Tıp tarihinde ilk başarılı apandisit ameliyatı gerçekleştirildi.
- 1896 – Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. eyaleti oldu.
- 1911 – Babıâli Yangını meydana geldi.
- 1918 – Rusya, Finlandiya'nın bağımsızlığını resmen tanıdı.
- 1926 – İstanbulspor Kulübü kuruldu.
- 1932 – Mahatma Gandhi, Hindistan'da tutuklandı.
- 1948 – Burma (Myanmar), İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti.
DOĞUMLAR
- 1643 – Isaac Newton, İngiliz matematikçi, fizikçi ve astronom.
- 1809 – Louis Braille, Braille alfabesinin mucidi Fransız eğitimci.
- 1935 – Floyd Patterson, Amerikalı profesyonel boksör.
ÖLÜMLER
- 1960 – Albert Camus, Fransız yazar ve filozof.
- 1965 – T. S. Eliot, Nobel ödüllü şair ve yazar.
- 2003 – Sabiha Gürayman, Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi.