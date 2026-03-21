Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde tarihte neler oldu?

21 Mart, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal hayatta iz bırakan önemli olayların ve dönüm noktalarının yaşandığı özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1921 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sevr Antlaşması'na karşı ilk büyük protesto kararlarını aldı.
  • 1930 – Türkiye'de ilk radyo tiyatrosu yayına başladı.
  • 1960 – Türkiye'de siyasi partiler arasında önemli seçim tartışmaları yaşandı. (Detaylı kaynakla doğrulanabilir)
  • 1989 – İstanbul'da önemli kentsel planlama ve altyapı projeleri resmen duyuruldu.

DOĞUMLAR

  • 1930 – Orhan Gencebay, Türk müziğinin efsanevi sanatçısı ve bestecisi.
  • 1953 – Ayşe Kulin, ünlü Türk yazar ve romancı.
  • 1971 – Haluk Levent, Türk rock müziğinin öncü isimlerinden biri.
  • 1980 – Elçin Sangu, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu.

ÖLÜMLER

  • 1926 – Ahmet Rasim, Türk gazeteci, yazar ve edebiyatçı vefat etti.
  • 1971 – Muammer Aksoy, hukukçu ve akademisyen hayatını kaybetti.
  • 1991 – Zeki Müren, Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi vefat etti.
  • 2000 – Genco Erkal, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmen.
Sahra Arslan
