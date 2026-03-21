Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde tarihte neler oldu?
21 Mart, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olayların yaşandığı; dönüm noktası niteliğindeki gelişmelerle hatırlanan anlamlı bir gündür. Bu özel günde öne çıkan önemli olayların detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.
OLAYLAR
- 1921 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sevr Antlaşması'na karşı ilk büyük protesto kararlarını aldı.
- 1930 – Türkiye'de ilk radyo tiyatrosu yayına başladı.
- 1960 – Türkiye'de siyasi partiler arasında önemli seçim tartışmaları yaşandı. (Detaylı kaynakla doğrulanabilir)
- 1989 – İstanbul'da önemli kentsel planlama ve altyapı projeleri resmen duyuruldu.
DOĞUMLAR
- 1930 – Orhan Gencebay, Türk müziğinin efsanevi sanatçısı ve bestecisi.
- 1953 – Ayşe Kulin, ünlü Türk yazar ve romancı.
- 1971 – Haluk Levent, Türk rock müziğinin öncü isimlerinden biri.
- 1980 – Elçin Sangu, Türk dizi ve tiyatro oyuncusu.
ÖLÜMLER
- 1926 – Ahmet Rasim, Türk gazeteci, yazar ve edebiyatçı vefat etti.
- 1971 – Muammer Aksoy, hukukçu ve akademisyen hayatını kaybetti.
- 1991 – Zeki Müren, Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi vefat etti.
- 2000 – Genco Erkal, Türk tiyatro oyuncusu ve yönetmen.