Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
14 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam alanlarında iz bırakan pek çok önemli gelişmeye sahne olmuş özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Geçmişten günümüze uzanan bu dikkat çekici olaylar, tarihin akışını etkileyen dönüm noktalarıyla birlikte hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1865 – ABD Başkanı Abraham Lincoln suikasta uğradı (15 Nisan 1865’te hayatını kaybetti).
- 1912 – RMS Titanic, Kuzey Atlantik’te buzdağına çarptı ve büyük deniz faciası başladı.
- 1986 – ABD, Libya’ya yönelik hava saldırısı başlattı (Operation El Dorado Canyon).
- 1987 – Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) tam üyelik başvurusu yaptı.
DOĞUMLAR
- 1841 – Pete Rose (Amerikalı beyzbol oyuncusu)
- 1973 – Adrien Brody (Amerikalı oyuncu)
- 1977 – Sarah Michelle Gellar (Amerikalı oyuncu)
ÖLÜMLER
- 1759 – George Frideric Handel (besteci)
- 1865 – Abraham Lincoln (suikast sonrası hayatını kaybetti)