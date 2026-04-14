Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

14 Nisan, tarih sahnesinde iz bırakan önemli gelişmelerin yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam açısından dönüm noktası niteliği taşıyan olaylarla öne çıkan özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte yaşanan gelişmeler, etkileriyle geçmişten günümüze uzanan kalıcı izler bırakırken, hafızalarda yerini korumaya devam ediyor. Konuya dair detaylar haberin devamında…

OLAYLAR

1865 – ABD Başkanı Abraham Lincoln suikasta uğradı (15 Nisan 1865’te hayatını kaybetti).

1912 – RMS Titanic, Kuzey Atlantik’te buzdağına çarptı ve büyük deniz faciası başladı.

1986 – ABD, Libya’ya yönelik hava saldırısı başlattı (Operation El Dorado Canyon).

1987 – Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) tam üyelik başvurusu yaptı.

DOĞUMLAR

1841 – Pete Rose (Amerikalı beyzbol oyuncusu)

1973 – Adrien Brody (Amerikalı oyuncu)

1977 – Sarah Michelle Gellar (Amerikalı oyuncu)

ÖLÜMLER