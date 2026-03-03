Tarihin en uzun evliliği rekoruna sahip olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kanadalı David Jacob Hiller ve Sarah Davy Hiller'ın evlilikleri kaç y

Haberler

Güncelleme:
Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor.

TARİHİN EN UZUN EVLİLİĞİ REKORUNA SAHİP OLARAK GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN KANADALI DAVİD JACOB HİLLER VE SARAH DAVY HİLLER'IN EVLİLİKLERİ KAÇ YIL SÜRMÜŞTÜR?

70 yıl

90 yıl

88 yıl

93 yıl

Cevap:

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

