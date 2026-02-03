Kanal D'nin sevilen ve geniş bir izleyici kitlesine sahip dizisi Eşref Rüya, son dönemde beklenmedik bir gelişmeyle magazin gündeminde yer aldı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı yapımda Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli'nin diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Taner Rumeli Eşref Rüya'dan ayrıldı mı? Eşref Rüya'nın Dinçer'i diziden neden ayrılıyor? Detaylar...

TANER RUMELİ EŞREF RÜYA'DAN AYRILDI MI?

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı dizide Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli'nin ekibe veda edeceği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Taner Rumeli önümüzdeki bölümlerde projeden ayrılacak.

Resmî açıklama yapılmamış olsa da magazin kaynakları, bu ayrılığın dizide Dinçer karakterinin hikâyesinin tamamlanmasıyla ilgili olduğunu öne sürüyor. Kulis bilgilerine göre, yapım ekibi bu kararın dizinin dramatik temposunu artıracağını düşünüyor.

EŞREF RÜYA'NIN DİNÇER'İ DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Taner Rumeli'nin Dinçer karakteriyle vedası, çeşitli nedenlerle gündeme geldi. Yapımcılar, ikinci sezonla birlikte karakterlerin öyküsünü yeniden organize etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bazı karakterlerin hikâyeleri sona erebiliyor. Dinçer karakteri, dizide önemli bir rol üstlüyordu. Hikâye akışı içerisinde karakterin motivasyonu ve çatışmaları doğal olarak sona eriyor. Magazin kaynakları, ayrılık kararının oyuncu ve yapım ekibinin ortak mutabakatıyla gerçekleştiğini belirtiyor. Resmî doğrulama henüz paylaşılmadı.