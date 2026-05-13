Tamar Tanrıyar ne paylaştı, ne dedi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı. Tamar Tanrıyar ne paylaştı, ne dedi?

CHP’li bazı isimlere yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan; Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

ÖZEL VE AĞBABA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik, "hakaret" ve "iftira" içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu. 

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI" VURGUSU 

Şikayet dilekçelerinde, bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayımlanan videolarda, Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu yayınların "kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret" suçunu teşkil ettiği öne sürüldü.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU BELİRTİLDİ 

Dilekçede, iddiaların tamamen hayal mahsulü ve "masa başında uydurulmuş iftiralar" olduğu iddia edildi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de benzer asılsız iddialarla kendilerini hedef aldığı, yargı önünde bu iddiaların hiçbirine dair delil sunamadığı vurgulandı. Şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

Öte yandan; Tamar Tanrıyar'ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.

Osman DEMİR
