Haberler

Talisca neden yok? Talisca Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?

Talisca neden yok? Talisca Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Galatasaray 11'ler! Fenerbahçe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Peki, Talisca neden yok? Talisca Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat ı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?

Fenerbahçe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler açıklandı. Peki,Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat ı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı? Talisca neden yok?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 14. hafta mücadelesi bugün saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmanın heyecanı Chobani Stadyumu'nda yaşanacak. Derbi öncesi ligde Galatasaray 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Fenerbahçe ise 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplamış durumda.

Mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek ve kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Hakem kadrosunda kendisine Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

TALİSCA NEDEN YOK?

Talisca yedekler arasında yer alıyor.

Talisca neden yok? Talisca Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

İçeriden kolay kolay çıkamayacak! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Canlı anlatım: Derbide tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Okan Buruk'tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı

Maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.