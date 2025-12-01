Talisca neden yok? Talisca Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı?

Fenerbahçe Galatasaray maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler açıklandı. Peki,Fenerbahçe Galatasaray maçında sakat ı, cezalı mı, yedek mi, kadroda mı? Talisca neden yok?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 14. hafta mücadelesi bugün saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmanın heyecanı Chobani Stadyumu'nda yaşanacak. Derbi öncesi ligde Galatasaray 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Fenerbahçe ise 9 galibiyet ve 4 beraberlikle 31 puan toplamış durumda.

Mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol yönetecek ve kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak. Hakem kadrosunda kendisine Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yardımcı olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

TALİSCA NEDEN YOK?

Talisca yedekler arasında yer alıyor.