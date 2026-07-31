"Tahir Sarıkaya kimdir, Tahir Sarıkaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?" soruları gündemdeki yerini korurken, birçok kişi Tahir Sarıkaya'nın yaşam öyküsü ve kariyerine dair ayrıntıları merak ediyor. Tahir Sarıkaya'nın eğitim hayatı, mesleki çalışmaları ve kamuoyundaki geçmişiyle ilgili bilgiler araştırılmaya devam ederken, biyografisine ilişkin tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

TAHİR SARIKAYA KİMDİR?

Tahir Sarıkaya, televizyon ekranlarının tanınan haber sunucuları arasında yer alıyor. Özellikle Beyaz TV'de sunduğu Uyan Türkiyem programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Tahir Sarıkaya'nın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Peki, Tahir Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte merak edilen biyografisi.

TAHİR SARIKAYA KİMDİR?

Tahir Sarıkaya, 15 Aralık 1980 tarihinde Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Sarıkaya, gazetecilik kariyerine İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) muhabir olarak başladı. Medya sektöründe edindiği deneyimlerle televizyon haberciliğinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

TAHİR SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

1980 doğumlu olan Tahir Sarıkaya, 45 yaşındadır. Yay burcu olan deneyimli televizyon sunucusu, uzun yıllardır ulusal televizyon ekranlarında haber programları hazırlayıp sunmaktadır.

TAHİR SARIKAYA NERELİ?

Başarılı gazeteci ve sunucu Tahir Sarıkaya, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi doğumludur. Eğitimini Ankara'da tamamlayan Sarıkaya, kariyerini ise ulusal basın ve televizyon sektöründe sürdürmektedir.

TAHİR SARIKAYA'NIN MESLEĞİ NE?

Tahir Sarıkaya'nın mesleği gazetecilik ve televizyon sunuculuğudur. Kariyerine muhabir olarak başlayan Sarıkaya, yıllar içerisinde haber sunuculuğuna geçiş yaparak televizyon ekranlarının bilinen isimlerinden biri haline geldi.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Tahir Sarıkaya, 2004 yılında İhlas Haber Ajansı'nda göreve başladı ve 2011 yılına kadar burada muhabir olarak çalıştı. Aynı dönemde TGRT bünyesinde de çeşitli görevlerde bulunan Sarıkaya, haber merkezlerinde edindiği tecrübeyle televizyon haberciliğinde önemli bir kariyer oluşturdu.

BEYAZ TV'DE HANGİ PROGRAMI SUNUYOR?

Tahir Sarıkaya, 2012 yılından itibaren Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının sunuculuğunu üstlenmektedir. Sabah kuşağında yayınlanan programda gündemin öne çıkan gelişmelerini izleyicilere aktaran Sarıkaya, kendine özgü sunum tarzı ve yorumlarıyla dikkat çekmektedir.