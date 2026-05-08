Survivor 2026 sezonunda Türkiye ile Yunanistan takımları arasında oynanan özel karşılaşmalar, yarışmanın en çok takip edilen bölümleri arasında yer alıyor. Hem büyük ödül mücadeleleri hem de eleme süreci, izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, son gelişmeler yarışmada dengeleri değiştirdi. 7 Mayıs tarihinde oynanan karşılaşma, özellikle ödül oyunu sonucu ve eleme adaylarının netleşmesiyle gündeme damga vurdu. Peki, Survivor'da Türkiye - Yunanistan ödül oyunu hangi takım kazandı? 7 Mayıs Survivor 2. Türkiye - Yunanistan oyununu kim kazandı? Detaylar...

Survivor 2026’nın ikinci Türkiye - Yunanistan ödül oyununda yarışmacılar, büyük bir ödül için parkurda karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan ilk karşılaşmada kırmızı takım galip gelerek 80’ler partisine katılma hakkı kazanmıştı.

Bu kez oynanan mücadelede ise tablo değişti ve mavi takım üstün bir performans sergiledi. Parkur boyunca hem hız hem de denge oyunlarında rakibine büyük fark atan mavi takım, karşılaşmayı 15-6 gibi net bir skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte mavi takımın tüm üyeleri ödül olarak verilen parti organizasyonuna katılma hakkı elde etti. Mücadele boyunca sergilenen performans, sezonun en dikkat çeken ödül oyunlarından biri olarak kayıtlara geçti.

SURVIVOR’DA ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

Survivor Ünlüler - Gönüllüler formatında devam eden yarışmada bu hafta eleme potasına giren isimler de belli oldu. Ada konseylerinde yapılan oylamalar ve takım içi performans değerlendirmeleri sonucunda kadın yarışmacılar arasında iki isim öne çıktı.

Bu haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar:

Seda Albayrak

Beyza Gemici

Bu iki isim, eleme sürecine dahil olarak yarışmada kalabilmek için mücadele edecek. Konsey sonrası oluşan tablo, takımlar arasındaki rekabetin giderek daha da sertleştiğini ortaya koydu.

SURVIVOR ELEME OYUNU NE ZAMAN OYNANACAK?

Survivor 2026’da eleme süreci, haftalık program akışına göre devam ediyor. Yayın planında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda eleme oyunlarının takvimi netleşmiş durumda.

Cumartesi günü oynanacak dokunulmazlık oyunlarının ardından iki yeni eleme adayı daha belli olacak. Pazar günü ise belirlenen eleme adayları arasında düello mücadeleleri gerçekleştirilecek.