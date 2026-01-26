Survivor Tuğçe Melis kimdir? Survivor Tuğçe Melis kaç yaşında, evli mi, bekar mı, daha önce Survivor'da yarıştı mı?

Survivor 2026 kadrosunda yer alan Tuğçe Melis, yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Peki Survivor Tuğçe Melis kimdir, kaç yaşında, evli mi yoksa bekar mı? Daha önce Survivor deneyimi var mı? Tuğçe Melis'in hayatı ve Survivor geçmişine dair tüm bilinmeyenler haberimizde…

SURVİVOR 2026 TUĞÇE MELİS DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2026 kadrosunda yer alan Tuğçe Melis Demir, sporcu kimliğiyle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. 11 Şubat 1994 doğumlu olan Tuğçe Melis Demir, Türk buz hokeyi oyuncusudur. Uzun yıllar profesyonel olarak buz hokeyi oynayan Demir, hem kulüp takımlarında hem de Türkiye Millî Takımı'nda görev almıştır. Defans ve forvet pozisyonlarında oynayabilen Tuğçe Melis Demir, çok yönlü sporcu yapısıyla tanınıyor.

TUĞÇE MELİS DEMİR'İN SPOR KARİYERİ

Tuğçe Melis Demir'in profesyonel spor kariyeri 2012 yılında Milenyum Paten Spor Kulübü'ne transfer olmasıyla başladı. Burada üç sezon forma giyen Demir, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nde bir sezon oynadı. Daha sonra dört sezon boyunca Buz Korsanları Spor Kulübü kadrosunda yer aldı.

2020-2021 sezonunda Buz Beykoz Spor Kulübü'ne transfer olan başarılı sporcu, 2021 yılında ise yeni kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kadın Buz Hokeyi Takımı'na geçti. Takım kaptanlığı da yapan Tuğçe Melis Demir, liderliğiyle ön plana çıktı.

TUĞÇE MELİS DEMİR SURVİVOR'A DAHA ÖNCE KATILDI MI?

Tuğçe Melis Demir, Survivor izleyicilerinin yabancı olmadığı bir isim. Başarılı sporcu, 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Mücadeleci performansıyla dikkat çeken Demir, yarışmanın 16. haftasında elenerek Survivor macerasını noktaladı.

TUĞÇE MELİS DEMİR NERELİ, ŞU ANDA NEREDE YAŞIYOR?

Aslen Ankaralı olan Tuğçe Melis Demir, yaşamını uzun süredir Amerika'da sürdürüyor. İstanbul'daki hayatını Amerika'ya taşıyan Demir, yaklaşık üç yıldır yurt dışında yaşamaktadır. Sporculuk kariyerine Amerika'da devam eden Tuğçe Melis Demir, buz hokeyi alanında çalışmalarını sürdürerek yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.