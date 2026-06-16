Survivor 2026'ya veda eden isimlerden biri olan başarılı boksör Seren Ay Çetin, yarışma sonrası değerlendirmelerin yapıldığı Survivor Ekstra programında spor yorumcusu Murat Özarı ile yaşadığı sert tartışmayla gündeme oturdu. Canlı yayında yaşanan ve kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri haline gelen gerginlik, programın seyrini tamamen değiştirdi. Peki, Survivor Seren Ay ve Murat Özarı olayı nedir? Survivor Ekstra Seren Ay Murat Özarı neden kavga etti? Detaylar...

SURVIVOR SEREN AY VE MURAT ÖZARI OLAYI NEDİR?

Survivor 2026 sonrasında ekranlara gelen Survivor Ekstra programında yaşanan tartışmanın merkezinde Seren Ay Çetin ve Murat Özarı yer aldı. Program sırasında yapılan değerlendirmeler esnasında başlayan fikir ayrılığı, kısa sürede kişisel eleştirilerin gündeme geldiği sert bir polemiğe dönüştü.

Tartışmanın fitilini ateşleyen konu ise yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Nagihan Karadere hakkında yapılan yorumlar oldu. Programın ilerleyen bölümlerinde tansiyon giderek yükselirken Seren Ay Çetin, Murat Özarı'nın geçmişte kendisi ve ailesi hakkında yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi.

Canlı yayında söz alan Seren Ay Çetin, Murat Özarı'na yönelik olarak ailesi hakkında yapılan yorumları gündeme taşıdı. Bu sırada kullandığı "Siz gelip de benim aileme 'yetiştirememiş' falan diyorsunuz. Kimsiniz siz!" ifadeleri programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Murat Özarı'nın bu sözlere karşılık verdiği anlarda gerilim daha da yükselirken, taraflar uzun süre karşılıklı olarak birbirlerinin sözünü keserek görüşlerini dile getirmeye çalıştı. Yaşananlar, Survivor Ekstra tarihinin en dikkat çeken canlı yayın tartışmalarından biri olarak değerlendirildi.

SURVIVOR EKSTRA SEREN AY MURAT ÖZARI NEDEN KAVGA ETTİ?

Yayın sırasında Nagihan Karadere üzerinden başlayan değerlendirmeler, kısa süre içerisinde Seren Ay Çetin'in Murat Özarı'nın geçmişte yaptığı yorumları gündeme getirmesiyle farklı bir boyut kazandı. Özellikle aileye yönelik eleştirilerin hatırlatılması, taraflar arasındaki gerilimin artmasına neden oldu.

Tartışmanın ilerleyen dakikalarında Seren Ay Çetin'in Murat Özarı'na yönelik eleştirilerini sürdürmesi üzerine deneyimli yorumcu da spor kariyerine vurgu yapan açıklamalarda bulundu.

Murat Özarı, canlı yayında yaptığı konuşmada, spor geçmişini hatırlatarak "Sen daha doğmadan önce, benim Akdeniz Oyunları'nda, 1983 senesinde milli madalyam vardı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama da tartışmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıktı.

Tarafların uzun süre karşılıklı olarak sözlü tartışmayı sürdürmesi, programın olağan akışının dışına çıkmasına neden oldu. Reji ekibinin yayını kontrol altında tutmakta zorlandığı anlar da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.