Survivor ödül oyununu ve düelloyu kim kazandı 20 Nisan Pazartesi?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının ardından gözler, haftanın en çok merak edilen 20 Nisan Pazartesi ödül oyunu ve kritik düello sonuçlarına çevrildi. Dominik'te zorlaşan yaşam şartları altında güçten düşen yarışmacıların sergilediği üstün performans, izleyiciyi ekran başına kilitlerken; arama motorlarında "Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı, düelloyu kim kazandı?" araştırmaları hız kazandı. İşte Survivor 2026'da bu akşamın ödülü, kazanan taraf ve düello sonrası adada değişen dengeler...

SURVIVOR 2026 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? DOMİNİK'TE FUTBOL ŞÖLENİ

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da dün akşam nefes kesen bir ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, Dominik’in zorlu şartlarında moral bulmak ve karınlarını doyurmak için parkura çıktı. Acun Ilıcalı, bu haftaki ödülün bir "gol atma challenge" (futbol mücadelesi) olduğunu duyurunca adada heyecan zirve yaptı. Hem fiziksel güç hem de yetenek gerektiren bu özel oyunda kazanan taraf, muhteşem bir yiyecek ödülünün sahibi oldu.

ACUN ILICALI VE SERCAN YILDIRIM KARŞI KARŞIYA: GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN BELLİ OLDU

Gecenin en dikkat çeken anı ise profesyonel futbol geçmişi olan yarışmacılarla Acun Ilıcalı arasındaki futbol kapışmasıydı. Sercan Yıldırım, Nobre ve Acun Ilıcalı arasında geçen kıyasıya mücadelede adeta gol yağmuru yaşandı. Büyük bir çekişmeye sahne olan challenge'da, 10 skora ulaşarak galibiyete uzanan isim Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı'nın bu zaferi, onu destekleyen yarışmacılara büyük bir bayram yaşattı.

YİYECEK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLAN ŞANSLI İSİMLER

Futbol challenge'ında doğru tahminde bulunarak Acun Ilıcalı’yı destekleyen yarışmacılar, haftanın en kritik yiyecek ödülüne kavuştu. Kazanan tarafta yer alan Murat Barış Yağcı, Sude, Ramazan, Deniz ve Osman Can, sergiledikleri stratejik destek sayesinde adadaki açlıklarını bir nebze olsun dindirme fırsatı buldu. Kaybeden takım ise ödülü büyük bir üzüntüyle izlemekle yetindi.