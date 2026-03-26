Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, cezayı kim aldı?

Survivor 25 Mart akşamı, TV8 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen unutulmaz bir ödül oyunu ile gündeme geldi. Yarışmacılar, heyecan dolu parkurda hem fiziksel hem de stratejik becerilerini sergileyerek büyük ödül için kıyasıya mücadele etti. Bu özel ödül, yarışmacılara Türkiye milli maçını izleme, Santo Domingo’da alışveriş yapma ve akşam yemeği kazanma fırsatı sunuyordu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, cezayı kim aldı? Detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşamki mücadelede, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları 12 sayıya ulaşmak için ter döktü. Parkur boyunca büyük çekişme yaşandı, ancak finalde Osman Can ve Nobre arasındaki kritik karşılaşma, ödülün sahibini belirledi. Osman Can’ın aldığı son sayı ile kırmızı takımın rakibi olan Gönüllüler Takımı, 11-12’lik skorla ödül oyununu kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Gönüllüler Takımı, hem parkurda hem de stratejide üstünlüğünü kanıtlamış oldu. Yarışmacılar için bu zafer, sadece ödül kazanmak anlamına gelmiyor; aynı zamanda takım motivasyonunu da zirveye taşıyan önemli bir kazanım olarak kayıtlara geçti.

ÖDÜL OYUNUNUN DETAYLARI VE HEYECAN DOLU ANLAR

Ödül oyununda yarışmacılar, hem hız hem de dikkat gerektiren zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Murat Ceylan’ın seremonide açıkladığı gibi, kazanan takım için milli maç izleme ve Santo Domingo’da alışveriş fırsatı büyük bir motivasyon kaynağıydı. Osman Can ve Nobre arasındaki final düellosu, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı ve sonuçta Gönüllüler Takımı ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR CEZAYI KİM ALDI?

Ödül oyununu Gönüllüler Takımı kazanırken, yarışmanın diğer tarafında cezayı alan takım da netleşti. Bu hafta Survivor’da cezayı alan takım Kırmızı Takım oldu. Ödül oyununda rakibine üstünlük sağlayamayan Kırmızı Takım, hem fiziksel hem de stratejik anlamda geri planda kaldı ve bu durum cezanın sebebi olarak kayıtlara geçti.