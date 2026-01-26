Survivor Nefise kimdir? Survivor Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi, bekar mı, daha önce Survivor'da yarıştı mı?

Survivor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Nefise Karatay, izleyicilerin merak odağı oldu. Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında, evli mi bekar mı ve daha önce Survivor'da yarıştı mı soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Survivor Nefise Karatay'ın hayatı ve kariyerine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor 2023 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Nefise Karatay, hem sporcu kimliği hem de parkurlardaki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Azmi, hırsı ve mücadeleci yapısıyla kısa sürede yarışmanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

NEFİSE KARATAY'IN HAYATI VE EĞİTİMİ

Milli sporcu Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Spora çok küçük yaşlarda adım atan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı. Küçük yaşta başlayan bu yolculuk, onun profesyonel spor hayatının temelini oluşturdu.

SPOR KARİYERİ VE ATLETİZM BAŞARILARI

Uzun yıllardır milli atlet olarak Türkiye'yi temsil eden Nefise Karatay, özellikle uzun atlama ve engelli atlama branşlarında kariyerini sürdürmektedir. Spor hayatına Fenerbahçe bünyesinde başlayan Karatay, yeteneği ve disipliniyle kısa sürede dikkat çekti.

Spor kariyerini geliştirmek için İstanbul'a taşınan Karatay, daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti ve çalışmalarına burada devam etti.

SURVİVOR 2023 YOLCULUĞU

Survivor 2023 sezonuna Ünlüler Takımı'na yedeklerden dahil olan ilk yarışmacı olarak katılan Nefise Karatay, parkurlardaki performansıyla kısa sürede adından söz ettirdi. Mücadeleci yapısı, pes etmeyen karakteri ve yüksek motivasyonu sayesinde yarışmanın favorileri arasına girmeyi başardı.

Finalde yarışmacı Özgür ile karşı karşıya gelen Karatay, izleyicilerden en fazla SMS oyunu alarak Survivor 2023 şampiyonu oldu.