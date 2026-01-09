Survivor neden yok? Survivor 2026 bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her akşam ekranlara gelmesiyle bilinen yarışmanın yayın akışında olmaması izleyiciler arasında merak yarattı. TV8'de bu akşam Survivor yerine farklı bir popüler yapımın ekrana gelmesi planlanıyor. Peki, Survivor neden yayınlanmıyor? Yerine MasterChef Altın Kupa mı yayınlanacak? İşte 9 Ocak 2026 TV8 yayın akışı ve Survivor'un yeni bölüm tarihiyle ilgili detaylar…

SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Survivor 2026'nın 9 Ocak akşamı ekranlarda olmamasının nedeni netleşti. TV8 yayın akışında bu akşam yarışma yerine farklı bir büyük organizasyona yer verildi. Kanal yönetimi, izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği özel bir final heyecanını ekrana taşımayı tercih etti.

MASTERCHIEF ALTIN KUPA HEYECANI EKRANLARDA

Bu akşam TV8'de, MasterChef Türkiye'nin en iddialı isimlerini bir araya getiren Altın Kupa mücadelesi yayınlanacak. Sezon boyunca öne çıkan şeflerin karşı karşıya geldiği bu prestijli yarışma, Survivor'ın yerine prime time kuşağında izleyiciyle buluşacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor tutkunlarının uzun süre beklemesine gerek yok. Yarışmanın yeni bölümü kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara dönecek.

• Yeni bölüm tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi

• Yayın saati: 20.00

• Kanal: TV8

TV8 YAYIN AKIŞI – 9 OCAK 2026

TV8'in 9 Ocak tarihli yayın planı şu şekilde:

• 06.00 Tuzak

• 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

• 09.00 Gel Konuşalım

• 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?

• 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

• 20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

• 00.15 Survivor Ekstra

• 01.30 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

• 03.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

SURVİVOR 2026'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2026'nın 8 Ocak tarihli bölümünde haftanın ikinci eleme konseyi gerçekleştirildi. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımının kazanmasıyla birlikte Gönüllüler cephesinde eleme süreci başladı.

Eleme potasına giren isimler Keremcem, Bayhan, Erkan ve Murat Arkın oldu. Halk oylaması sonuçlarının ardından düelloya çıkan Keremcem ve Erkan, adada kalabilmek için karşı karşıya geldi. Final mücadelesinin sonunda rakibine yenilen Keremcem, Survivor 2026'ya veda eden son yarışmacı oldu.