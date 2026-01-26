Survivor Nagihan kimdir? Survivor Nagihan Kardere kaç yaşında, evli mi, bekar mı, daha önce Survivor'da yarıştı mı?

Survivor All Star kadrosuna dahil olan Nagihan Karadere, hem geçmiş Survivor performansı hem de özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşındadır, evli mi yoksa bekar mı ve daha önce Survivor'da yarıştı mı soruları, yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, Türk atletizminin öne çıkan isimlerinden biri olmasının yanı sıra Survivor yarışmalarındaki performansıyla da geniş kitleler tarafından tanınmaktadır. 24 Aralık 1984 doğumlu olan Karadere, 40 yaşındadır. Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyü nüfusuna kayıtlıdır.

MİLLİ ATLETİZM KARİYERİ

Milli sporcu kimliğiyle uzun yıllar Türkiye'yi temsil eden Nagihan Karadere, atletizmde kısa mesafe koşuları ve engelli koşu branşlarında yarışmıştır. Disiplini, hızı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Karadere, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ederek atletizm camiasında saygın bir yer edinmiştir.

SURVIVOR İLE GELEN POPÜLERLİK

Spor kariyerini televizyon ekranlarına taşıyan Nagihan Karadere, Survivor yarışmasıyla birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Parkurlardaki hırsı, pes etmeyen karakteri ve rekabetçi ruhu ile Survivor tarihinin en akılda kalan kadın yarışmacıları arasında gösterilmektedir.

SURVIVOR 2016 PERFORMANSI

7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan Survivor 2016 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Nagihan Karadere, güçlü rakiplerine rağmen dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Yarışmayı çeyrek finalde tamamlayan Karadere, sezonu beşinci olarak bitirmiştir.

SURVIVOR 2018 VE FİNAL BAŞARISI

2018 yılında yayınlanan Survivor 2018 yarışmasında yeniden izleyici karşısına çıkan Nagihan Karadere, sezon boyunca istikrarlı performansıyla finale yükselmiştir. Finalde ikinci olarak Survivor kariyerinin en başarılı derecelerinden birine imza atmıştır.

ALL STAR SEZONLARINDA MÜCADELE

Başarılı sporcu, 2022 yılında Survivor 2022: All Star sezonunda ve 2024 yılında Survivor 2024: All Star yarışmasında da yer alarak tecrübesini bir kez daha ortaya koymuştur. All Star sezonlarında da mücadeleci kimliğinden ödün vermeyen Karadere, Survivor tarihindeki kalıcı isimlerden biri olmayı sürdürmüştür.