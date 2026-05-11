Survivor kim elendi, kim gitti? (10 Mayıs Pazar) Seda mı Beyza mı elendi? Survivor ödül oyununu ve düelloyu kim kazandı

TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor, son bölümde hem ödül oyunu hem de düello mücadeleleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, yiyecek ödülünü kazanabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koyarken, gecenin sonunda eleme konseyi de yarışmanın seyrini değiştiren sonuçlara sahne oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? Dün akşam Survivor'da Seda mı Beyza mı elendi? Survivor ödül oyununu ve düelloyu kim kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da haftanın en kritik gelişmesi eleme konseyi sırasında yaşandı. Bu hafta eleme potasında yer alan isimler Nagihan, Seda, Beyza ve Sude olmuştu. Yeni eleme sistemine göre yarışmacılar ilk etapta düelloda karşı karşıya geldi.

Gerçekleşen mücadelelerde Sude ile Nagihan rakiplerini mağlup ederek eleme adaylığından çıkmayı başardı. Böylece gecenin sonunda kader konseyine kalan isimler Seda ve Beyza oldu.

Konseyde yapılan seyirci oylaması sonucunda bir yarışmacı koruma altına alınırken, en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Açıklanan sonuçlara göre Survivor’dan elenen isim Seda oldu. Böylece Seda’nın Survivor macerası sona ermiş oldu.

Eleme kararının ardından yarışmacılar arasında duygusal anlar yaşanırken, yarışmanın ilerleyen bölümleri için takım dengelerinin nasıl şekilleneceği de merak konusu haline geldi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU VE DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Survivor’un son bölümünde yarışmacılar bu kez yiyecek ödülü için parkura çıktı. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan mücadelede yarışmacılar zorlu engelleri aşabilmek ve final atışlarında sayı alabilmek için büyük çaba sarf etti.

Kıran kırana geçen oyunun ardından finale Beyza ve Nefise kaldı. Final turunda yapılan atışlarda üstün performans sergileyen Beyza, aldığı sayılarla takımına avantaj kazandırdı. Mücadele sonunda gönüllüler takımı ödül oyununu 10-6’lık skorla kazandı.

Gecenin dikkat çeken bir diğer bölümü ise düello mücadeleleri oldu. Eleme potasında bulunan yarışmacılar arasında oynanan düellolarda Sude ve Nagihan rakiplerini yenerek potadan çıkmayı başardı. Bu sonuçların ardından eleme konseyi Seda ve Beyza arasında gerçekleşti.

