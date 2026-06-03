Survivor kim elendi, 3 Haziran 2026 Survivor düello oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bir eleme gecesi daha geride kaldı. 3 Haziran 2026 Survivor bölümünün ardından düello oyununu kazanan yarışmacı ve yarışmaya veda eden isim merak konusu oldu. Peki Survivor kim elendi, 3 Haziran 2026 tarihinde oynanan düello oyununu kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar ve eleme gecesinin detayları.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 HAZİRAN 2026 SURVIVOR DÜELLO SONUÇLARI VE ELEME GECESİ

Survivor 2026'da finale doğru geri sayım sürerken, 3 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen eleme gecesi izleyicilere büyük heyecan yaşattı. Dokunulmazlık oyunlarının ardından oluşan eleme potasında yer alan Murat Arkın, Deniz, Nagihan Karadere ve Sude, adada kalabilmek için düello parkurunda karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleler sonrasında gözler Survivor'dan elenen yarışmacının kim olacağına çevrildi.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER YER ALDI?

Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı Takım'da yapılan konseylerde Murat Arkın ve Deniz'in isimleri yazıldı. Üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından ise Mavi Takım'dan Nagihan Karadere eleme adayları arasına katıldı. Performans sembolünü kazanan Mert Nobre'nin tercihini Sude'den yana kullanmasıyla birlikte haftanın eleme potası kesinleşti.

Böylece eleme adayları Murat Arkın, Deniz, Nagihan Karadere ve Sude oldu.