Survivor kim elendi, 11 Haziran Perşembe Survivor'da kim elendi, Nagihan, Deniz, Nefise, Sercan elendi mi?

Survivor'da bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. 11 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen yeni bölümde eleme düellosunun ardından adadan ayrılan isim netlik kazandı. Büyük finale doğru geri sayım sürerken, "Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları sosyal medyada gündem oldu. İşte Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ve yarışmaya veda eden yarışmacı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 11 HAZİRAN'DA ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2025'te finale doğru geri sayım sürerken, 11 Haziran Perşembe akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Haftanın eleme adayları arasında yer alan yarışmacılar, adada kalabilmek için kritik düellolarda karşı karşıya geliyor. İzleyiciler ise Survivor'da kimin elendiğini ve yarışmaya kimin veda ettiğini merak ediyor.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu haftaki eleme düellolarında birbirinden iddialı isimler mücadele ediyor. Kritik eşleşmelerde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer düelloda Nefise Karatay ile Sercan Yıldırım adada kalma mücadelesi veriyor. Yarışmacılar, finale bir adım daha yaklaşabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koyuyor.

DÜELLOLARDA HEYECAN ZİRVEYE ÇIKTI

Survivor'da bireysel mücadelelerin ön plana çıktığı son haftalarda her oyun büyük önem taşıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adaya veda etmemek için zorlu parkurlarda performans sergilerken, izleyiciler de ekran başında sonuçları yakından takip ediyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme oyunu devam ediyor. Yarışmaya veda eden isim henüz netlik kazanmadı. Eleme düellosunun tamamlanmasının ardından adadan ayrılan yarışmacı belli olacak. Elenen yarışmacının açıklanmasıyla birlikte detaylar haberimize eklenecektir.

FİNALE DOĞRU REKABET ARTIYOR

Survivor 2025'te finale sayılı günler kala yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün daha da yükseliyor. Eleme gecelerinde yaşanan kritik mücadeleler, şampiyonluk yolunda dengeleri değiştirmeye devam ediyor. İzleyiciler ise yeni bölümde açıklanacak eleme sonucunu merakla bekliyor.